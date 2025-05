Antonio Orozco revela el motivo por el que se negó a visitar 'Chester' durante 10 años

'Viajando con Chester' y Risto Mejide continúan conquistando a sus invitados, con su sofá como testigo. En esta nueva etapa, el presentador se muestra abierto a explorar sus propios límites emocionales, combinando sensibilidad, humor y una gran capacidad para generar debate.

El sofá más famoso de la televisión sigue siendo un símbolo indiscutible de verdad, escucha, cercanía y conexión emocional con los invitados. En esta ocasión, se sentó Antonio Orozco, quien presentó su nuevo disco y se mostró muy sincero desde el primer instante.

Tanto es así que, antes de dar paso al Chester, presentador e invitado se reunieron en un lugar con vistas al mar, una playa que ambos conocen bien y consideran familiar. Antes de empezar la entrevista, el cantante se sintió obligado a compartir esta confesión: "Me gustaría hablar de una cosa contigo, Risto, porque lo tengo que hacer, porque lo quiero hacer. Me habían invitado a estar antiguamente en este programa y había decidido no venir".

| Mediaset

"Con el tiempo, no sé... Yo quería darle una oportunidad al hecho de que nos conociésemos", expresó con la voz entrecortada. Acto seguido, no dudaba en explicarle el motivo: "Yo lo pasé muy mal cuando pasó todo lo de Pablo (López) y todo lo de aquella época", reveló en referencia a las críticas que Risto Mejide como jurado le dedicó a Pablo López en su paso por 'Operación Triunfo'. "Sabes que Pablo es uno de mis mejores amigos, yo daría la vida por él, te lo juro. Le quiero y le admiro por igual".

"Sentarme contigo era una cosa difícil para mí, porque a mí eso me hirió como hermano", explicó visiblemente afectado. A sus palabras, Risto Mejide respondía con una reflexión: "Yo me he dedicado durante años a juzgar a los demás. Y lo que la gente seguramente no sabe, y a lo mejor esto es una oportunidad también para hacerlo, es que ahora me juzgo mucho más a mí mismo".

Y reveló que mediante una metáfora lo que le sucedió con Pablo López. "Hay una de tus canciones de más éxito, que es 'Devuélveme la vida', que no creías que fuese a ser un hit. De hecho fue el quinto single de ese disco. A mí me pasó lo mismo con Pablo, me tienes que entender". Para añadir que "no hay mayor lujo en la vida que reflexionar sobre las cosas sin juzgarlas".

Antonio Orozco lo aceptó y respetó su opinión, pero admitió que lo que más le molestó en su momento fueron las formas en que se había expresado, ya que, al verlo, sabían que lo que seguía era mucho sufrimiento. Para terminar, Risto Mejide defendió su autenticidad como clave de su éxito y afirmó que actuaría igual si tuviera que hacerlo de nuevo.