La actuación de Laura Escanes que nadie esperaba ver en 'Tu Cara Me Suena'

La última gala de 'Tu cara me suena' dejó uno de los momentos más comentados de la temporada con la participación inesperada de Laura Escanes. La influencer, que nunca había pisado el plató del programa, fue seleccionada como invitada especial gracias a una decisión tomada por Inteligencia Artificial. Se trata de una novedad que este año ha añadido un giro de originalidad al formato.

El anuncio de su participación llegó de forma inesperada para la propia Laura Escanes, que se encontraba en un directo en redes sociales cuando recibió la invitación. "¿Acabo de ser seleccionada para esta gala de 'Tu cara me suena'? ¿Y a quién imito?", preguntó atónita a su audiencia.

De este modo, Laura Escanes apareció en la parte final del programa y se enfrentó a un reto mayúsculo: transformarse en Taylor Swift e interpretar su icónico tema "Love Story". Antes de comenzar, no ocultó su preocupación: "Hay gente que la ama por encima de sus posibilidades. Es una estrella mundial, y tiene unas cosas complicadísimas", confesaba nerviosa. "Tal vez es mala elección...", llegó a decirle a Manel.

| Atresmedia

La puesta en escena recreó el ambiente romántico del videoclip original, con un decorado espectacular y referencias visuales a un monasterio. La canción no solo fue un reto musical, también sirvió como excusa para hablar de su vida: "He tenido bastante suerte en el amor, he vivido bastantes historias. Y tienes que vivir las cosas intensamente".

Chenoa fue la primera en valorar el número: "Qué bonito Laura, de verdad. Estoy supersoprendida, me ha encantado". La invitada, visiblemente aliviada, admitió: "Estaba nerviosa como un flan, pero lo he disfrutado muchísimo".

Àngel Llàcer, además de felicitarla por sostener las notas más exigentes, le hizo entrega de una carta cerrada, siguiendo la estética de la actuación. Al abrir el sobre, Laura leyó en voz alta una frase clara y directa: "Laura Escanes tiene que estar en 'Tu cara me suena 13'". Preguntada por su posible fichaje para la próxima edición, no cerró la puerta: "Sería un reto, pero sería un placer".