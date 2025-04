La 1 pone nueva fecha al estreno de 'La Familia de la Tele', más tarde de lo esperado

Después de una series de imprevistos que obligaron a cambiar sus planes en más de una ocasión, RTVE ya tiene nueva fecha para el estreno de 'La Familia de la Tele'. El programa iba a debutar originalmente el 22 de abril, pero el repentino fallecimiento del papa Francisco un día antes obligó a la cadena a modificar su programación. Reprogramado para el lunes 28, tampoco pudo estrenarse tras el apagón que dejó sin electricidad al país apenas cuatro horas antes de la emisión.

Este 29 de abril, la corporación ha decidido continuar priorizando los contenidos informativos, alterando de nuevo su parrilla. La emisión del programa musical 'That's My Jam', prevista para el prime time del martes, también ha sido cancelada. En cuanto a 'La Familia de la Tele', RTVE ha dejado claro que no se estrenará esta semana, descartando incluso un posible cambio al martes.

De este modo, el estreno de 'La Familia de la Tele' se traslada nuevamente al próximo lunes 5 de mayo. La noticia ha sido confirmada públicamente por uno de los colaboradores, Martín Bianchi, durante una intervención en la Cadena SER.

| RTVE

El calendario tampoco ayudaba: la semana incluye el festivo nacional del 1 de mayo, y el viernes 2 es también fiesta en varias comunidades, entre ellas Madrid, lo que complica la estrategia de asentamiento del nuevo formato. Como ya sucediera con el anterior aplazamiento, RTVE ha optado por esperar siete días más y lanzar su programa sin sobresaltos.

Recordamos que 'La Familia de la Tele' se presenta como un living show inspirado en los grandes magacines tradicionales, pero con una puesta en escena y una realización completamente diferentes. Un pedacito de vida cotidiana en directo cuyo objetivo, además de informar y entretener, es ser útil al espectador. El plató, además, se presentará como un barrio, una plaza bonita con edificios.

Al frente de esta gran familia televisiva estará María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, con el apoyo de Belén Esteban como colaboradora especial. Junto a ellos, el programa contará con un amplio equipo de colaboradores formado por rostros conocidos del mundo de la televisión y el periodismo. Participarán Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco, entre otros.