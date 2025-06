Verónica Echegui ('A muerte'): 'Fue todo un reto trabajar con Dani de la Orden'

atresplayer ya ha estrenado su nueva serie creada por Dani de la Orden: 'A muerte'. Emoción y humor se unen en esta comedia romántica creada por Verónica Echegui y Joan Amargós. Una serie que pretende convertirse en toda una celebración de la vida y de los pequeños momentos cotidianos.

En una entrevista con TVeo, Verónica Echegui nos explica los detalles de 'A muerte'. Una serie con una clara vocación feel good, esta nueva apuesta de la plataforma de Atresmedia pretende reflexionar sobre la generación de los treintañeros. Sin embargo, no renuncia a tratar temas universales como la transición a la vida adulta, la muerte, la maternidad o las parejas de largo recorrido y sus crisis.

¿Cómo te llegó la propuesta y que fue lo primero que pensaste?

Lo primero que pensé fue: "sí, esto va a funcionar muy bien". Leí el guion y no podía parar, me merendé todos los capítulos que me pasaron... Sentí en mi corazón: "sí, quiero, quiero ser, quiero actuar en ella, quiero ser Marta". Me había llegado hace años que estaban interesados en hacer este proyecto y cuando llegó el momento de arrancar estaba feliz y decidida a formar parte de ella.

| Atresmedia

¿En qué te pareces a tu personaje de 'A muerte'?

Yo creo que todos tenemos una parte inconsciente, rebelde e irreverente… y de ahí nace Marta, y ahí se queda.

La serie habla mucho del miedo: a la muerte, al compromiso, a equivocarse. ¿Cuál de esos miedos te resultó más difícil de representar?

Pues el que le toca a mi personaje: el miedo a crecer, el miedo a ser madre… o más bien, el más complejo: el miedo a querer, el miedo a dejarse, a sentirse vulnerable.

¿Cómo ha sido trabajar con Dani de la Orden, que se ha convertido en el director de moda ahora mismo?

Ha sido muy divertido, una experiencia única, porque es muy libre. Tiene todo muy atado, tiene muy claro lo que quiere contar, y eso transmite mucha seguridad. Pero luego le gusta mucho jugar, y si te gusta improvisar, que a mí me encanta, te lo puedes pasar muy bien.

| Atresmedia

Ahora, con los deberes bien hechos, porque para estar al nivel, al ritmo de la comedia y de Dani de la Orden, hay que tener el trabajo muy bien hecho. Para mí fue todo un reto. Y el resultado lo he disfrutado mucho.

¿Te gustaría que hubiese una segunda temporada?

El final está abierto, pero de segunda temporada no sabemos nada aún. Me pregunto a dónde irían los personajes. ¿Qué harían? ¿De qué iría una segunda temporada de estos dos?

¿Crees que son necesarias y que se está perdiendo esta comedia más de situación y no tanto de ir al chiste fácil?

Yo la verdad es que ahora que lo preguntas, no tengo opinión sobre esto. Tendría que verme todas las comedias españolas para poder decir algo.