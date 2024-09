Vota: ¿Te gusta que 'Gran Hermano' no muestre vídeos a los concursantes en la casa?

Los concursantes de 'Gran Hermano' ya llevan tres semanas conviviendo en la casa de Guadalix de la Sierra y ahora empieza el verdadero juego. Los 19 se enfrentan a la opinión verdadera del público, que por primera vez escogerá a un expulsado de la edición. Esta ha sido una de las grandes novedades de la temporada, aunque ha habido otra que también ha destacado: los concursantes no han visto ningún vídeo dentro de la casa.

Durante las tres semanas de 'Gran Hermano', el reality no ha emitido en Guadalix de la Sierra ni un solo vídeo de la convivencia. Esto siempre ha sido lo habitual durante las versiones de anónimos, para intentar mantener al máximo el aislamiento de los concursantes. Al no visionar los vídeos, no pueden saber cómo se está viendo su juego desde el exterior.

En cambio esta técnica sí ha sido utilizada tanto en las versiones VIP de 'Gran Hermano', como en otros realities, como 'Supervivientes'. Y es que emitir vídeos también podría generar más juego dentro de la casa, aunque no sería una convivencia tan real como la que se ha conseguido ahora. Por lo tanto, no será hasta que los participantes sean expulsados, pisen el plató y se enfrenten a la entrevista con Jorge Javier Vázquez cuando puedan verse por primera vez.

| Mediaset

Sin embargo, hay muchos fans que han reclamado que los concursantes puedan ver algunas imágenes en 'Gran Hermano'.Muchos están esperando que puedan ver a Elsa en el confesionario traicionando a las hermanas. De hecho, incluso algunos concursantes también lo han pedido para aclarar algunos conflictos.

Vota en nuestra encuesta si te gusta que 'Gran Hermano' no introduzca imágenes en la casa:

Recordamos que la cuarta gala de 'Gran Hermano' lideró la noche del jueves en audiencias desde Telecinco con un estupendo 16,6% y 993.000 espectadores. Además, subió al 27,9% de share en el target entre 25 y 44 años. El express, sin embargo, bajó ligeramente a un 8,3% y 1.041.000 seguidores, siendo tercera opción de su franja.