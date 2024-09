La grave insinuación de Javi hacia Jorge que 'Gran Hermano' decidió ignorar

La tensión en la casa secreta de 'Gran Hermano' ha alcanzado un punto crítico, debido a los constantes enfrentamientos que involucran a Vanessa. La concursante ha protagonizado varios conflictos, especialmente con Jorge, lo que ha provocado una fuerte reacción por parte de su marido Javier. Este último no dudó en señalar en pleno directo en el debate de 'Gran Hermano' un comportamiento alarmante de su compañero de convivencia.

Todo comenzó cuando Jorge, visiblemente molesto, expresó su rechazo hacia Vanessa: "No la quiero ver en pintura en mi vida. Me ha faltado al respeto dos veces y es lo que hay", afirmó tajantemente. Por su parte, Vanessa no se quedó atrás y respondió con dureza: "Ha tenido un conflicto con toda la casa que ni le ha hablado con comentarios desafortunados. Es una persona que no me interesa", sentenció la cantante.

Jorge, lejos de calmarse, continuó su descargo: "No me conoce de nada y me ha insultado, me ha llamado pervertido. No sé si puedo decir lo que me ha dicho… Me ha llamado gilipollas sin motivo aparente. Me está tratando así no encuentro una lógica y bueno lo que no me gusta es que me falten al respeto. No quiero una persona así en mi vida. No me pidió disculpas, después de esa intenté convivir, esperaba que me pidiese disculpas y no me lo pidió y hace poco tiempo me llamó pervertido".

| Mediaset

Este reclamo fue la chispa que encendió a Javier. Notablemente alterado, el gallego lanzó una seria acusación contra Jorge, haciendo alusión a una situación vivida por Lucía, otra concursante: "Lo que ha vivido ese señor, que le pregunten a Lucía lo que ha vivido en la otra casa, que le pregunten a ese señor. Que le pregunten a Lucía porque si queremos hablar, hablamos y ya, que no se me caliente la sangre", advirtió Javier, visiblemente furioso.

La respuesta de Jorge no tardó en llegar: "No te equivoques. A mí lo que no me va es a faltar el respeto". Sin embargo, Javier continuó con una dura insinuación: "Cuando una mujer no entra en el baño porque estás tú creo que es bastante grave y si entras tú y ella sale, preocúpate". Jorge intentó mantenerse firme y respondió: "Porque me grites aquí no eres más chulo que nadie. No he levantado la voz". Pese a las palabras de Javi, 'Gran Hermano' cortó rápidamente la conexión con la casa y siguió con sus temas.