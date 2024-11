El público de 'Gran Hermano' corta de raíz las carpetas con la expulsión más esperada

La recta final de Gran Hermano está cada vez más cerca, y con ello, la tensión entre los concursantes aumenta. Este jueves, durante la gala de las familias, las esperanzas de un participante se desvanecieron con una nueva expulsión. Se trata de una de las salidas más esperadas, a la vez que esperables de 'Gran Hermano'.

En esta semana decisiva, seis concursantes de 'Gran Hermano' se enfrentaron a la nominación tras las votaciones a la cara. Los concursantes seleccionaron a Manu, Óscar, Jorge, Luis y Nerea, a quienes se sumó Daniela por su condición de eterna nominada, impuesta por Jorge. Esta nominación permanente seguirá acompañándola hasta que sea expulsada o llegue a la final.

El domingo, Daniela, como SuperBigbro, salvó a Óscar, aunque no pudo optar por ella misma debido a su estatus de nominada. El martes, la audiencia decidió los siguientes tres salvados: Luis, Daniela y Jorge continuarán en la competencia. Esto dejó a Manu y Nerea como los únicos nominados de cara a la gala de expulsión, siendo sus destinos decididos por el público.

| Mediaset

La relación entre Manu y Nerea, marcada por la polémica, centró gran parte de la gala. El gaditano ha iniciado una conexión especial con Laura Galera, mientras que ella entró a 'Gran Hermano' con Luis, su pareja desde hace dos años. De hecho, sus respectivas parejas observaban desde el salón, esperando el veredicto de la audiencia de 'Gran Hermano'.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez anunció que Manu fue el elegido para abandonar la casa. La decisión de la audiencia destrozó a Laura, que no pudo contener sus emociones tras despedirse de su compañero. "Se ha ido de la casa, pero no de mi vida", expresó al presentador, dejando claro que su relación no termina con esta separación.

Además, Laura Galera realizó una petición especial al presentador:"No le des caña, Jorge, sé un poquito más suave. De mi parte no le puedes decir nada porque lo sabe todo, pero tened suavidad. Pienso que le vas a decir que la ha cagado, pero hazlo sutil", confesó en directo.