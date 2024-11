La reacción de Laura Galera ante las últimas palabras de Manu en 'Gran Hermano'

El jueves pasado, Laura Galera fue expulsada de 'Gran Hermano' en una noche particularmente difícil. La hija de María José Galera descubrió los verdaderos sentimientos de su compañero Manu, dejándola profundamente afectada. Aunque la noticia la sorprendió y dolió, Laura Galera dejó claro que deseaba tener una conversación con Manu.

Ahora, desde el plató de 'Gran Hermano', ha reaccionado ante la posibilidad de que otra concursante pueda entrar en la repesca con intenciones de acercarse también a Manu. Y es que la relación entre Laura Galera y Manu pasaba por un momento complicado, ya que la joven comprendía algunas actitudes de su compañero. En directo, las palabras de Manu confirmaron los peores temores de Laura, antes de ser expulsada.

Durante la gala del martes, Manu mostró su desánimo en la casa de 'Gran Hermano': "Siento que necesito hablar con ella. Quiero demostrarle a ella que me merece la pena luchar", confesaba Manu, notablemente afectado. "Te pido por favor que seas capaz de esperarme", añadió entre lágrimas.

| Mediaset

En el plató de 'Gran Hermano', Jorge Javier Vázquez preguntó a Laura Galera por su opinión sobre este tema. Ella reveló con humor sus deseos de volver en la casa para tener esa conversación pendiente. "Estoy esperando a entrar en la repesca para tener esa conversación", comentó con una sonrisa tras haber visto algunos videos de sus amigo.

Cuando el presentador quiso saber si Laura Galera y Manu eran una pareja, la andaluza fue clara: "No soy su novia". Unas palabras que Belén Rodríguez puntualizó diciendo: "Pero porque él no quiere". Miguel Frigenti, en cambio, sugirió en tono provocador que Lucía debería entrar en la repesca para acercarse a Manu y así ayudar a Laura a “abrir los ojos”.

A su vez, Lucía dio su opinión al respecto: "Yo he de decir que no lo veo, la verdad. Es una persona que no conozco", reiterando el distanciamiento que tuvieron en la casa y la falta de tiempo para conocerse mejor.

Laura Galera también dejó en claro su postura ante la posible entrada de Lucía y un potencial interés de Manu en ella. "Yo tengo claros mis sentimientos. Me da igual si Manu quiere conocer a otra o no, pero yo me preocupo por mis sentimientos", concluyó con determinación.