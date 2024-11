María José Galera y la madre de Violeta casi llegan a las manos en 'Gran Hermano'

El plató de 'Gran Hermano' vivió una noche de máxima tensión durante la emisión del 'Límite 48 horas'. Un enfrentamiento entre María José Galera y la madre de Violeta dejó al público y a los colaboradores boquiabiertos. Un enfrentamiento que obligó a Jorge Javier Vázquez a intervenir para calmar los ánimos.

El desencuentro comenzó cuando María José Galera, madre de Laura, defendió el perdón que su hija ofreció recientemente a Vanessa. "¡Qué bonito es pedir perdón y qué feo es llamar puta, niñata y bicho a las espaldas y no decírselo a la cara a mi hija! Prefiero el perdón y ella tendrá sus motivos y cuando salga lo aclarará. Prefiero quedarme con un perdón que a un insulto y desestabilizar a toda la casa", declaró María José Galera.

Unas palabras que provocaron una réplica inmediata de la madre de Violeta en 'Gran Hermano': "Eso es lo que hizo tu hija nada más entrar a la casa diciendo mentiras". María José Galera no dudó en confrontarla: "¿Puedes decir qué mentiras ha contado?". La madre de Violeta respondió señalando una dura discusión previa: "Laura dijo como que había dicho algo muy fuerte y la que dijo algo muy fuerte fue Laura".

| Mediaset

En ese momento, las acusaciones subieron de tono, y la madre de Violeta añadió: "Tu hija ha dicho a mi hija puta". A lo que Laura, presente en el plató, corrigió: "Puta cría". Lejos de calmarse, María José Galera recriminó la actitud de la madre de Violeta en redes: "Tú en redes sociales y públicamente la has aplaudido". Sin negar las acusaciones, la madre de Violeta replicó, lo que provocó la explosión de Galera en 'Gran Hermano':"¿Eso está bonito? ¡Qué poca elegancia! Eso es incitar al odio".

La situación se descontroló cuando la madre de Violeta se levantó de forma brusca, obligando a Jorge Javier Vázquez a intervenir físicamente para calmarla. En medio del caos, ella lanzó un comentario polémico: "La falta de respeto es la vuestra y, ¿sabes por qué?. Porque estáis poniendo a una persona y no le quiero nombrar, a una persona que está en temas judiciales".

Este comentario sobre el padre de Violeta generó una respuesta de María José Galera: "¿Pero el padre de Violeta no es el que venía contigo? Con el padre de mi hija hablo todos los días y no entremos ahí". "No entremos", contestó la madre de Violeta, visiblemente alterada.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando María José Galera intentó zanjar el tema asegurando: "No verás nunca de mí hacia Violeta, cuando me la encuentre de frente, que la voy a desestabilizar. Nunca, jamás". Sin embargo, Jorge Javier Vázquez, tras varios gritos, cambió rápidamente de tema en el plató de 'Gran Hermano'.