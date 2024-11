Lucía Rolek da un giro de 180º a 'Gran Hermano' señalando una filtración del exterior

La repesca de 'Gran Hermano' ha dado un giro inesperado con la llegada de Lucía Rolek, que ha revolucionado la convivencia en la casa. Aunque en su paso anterior se mantuvo al margen de los conflictos, su actitud actual ha cambiado drásticamente, con varios enfrentamientos con sus compañeros. El primer choque de Lucía Rolek tuvo lugar en la radio de 'Gran Hermano', cuando cuestionó directamente la relación de Ruvens con Óscar.

"¿Vas a seguir acercándote a Óscar y utilizándole?", le preguntó, lo que provocó una respuesta contundente por parte de Ruvens. "Lo que me afectó para que me fuera fue llevarme bien con gentuza como tú, es lo que me ha venido mal. Ahora mismo son personas que están a tu lado los que dicen de utilizar a Óscar", respondía.

Estas palabras llevaron a Lucía a acusarlo de utilizar información del exterior de 'Gran Hermano', haciendo alusión a un vídeo en el que Daniela sugería a Maica usar a Óscar. Lucía, lejos de amilanarse, contraatacó en la casa de 'Gran Hermano':"No hables tanto que vas a tener problemas".

| Mediaset

Esto desató una nueva disputa, esta vez con Laura, quien defendió a Ruvens. "Él es mayorcito para defenderse solo, personaja", arremetió Lucía. "Te vas a comer... los mocos, que es lo único que te vas a comer en esta casa", añadía. Ruvens respondió con mucha ironía: "Pues sí que tenía voz la niña de "El Resplandor"...", mientras que Lucía replicaba: "Todo el rato poner motes es lo único que sabes hacer. Me tenéis calentita". "Calentita ya vas porque es la única forma de hacerte ver, maja",remató Ruvens en 'Gran Hermano'.

El enfrentamiento continuó durante la gala de 'Límite 48 Horas' de 'Gran Hermano', en la que los candidatos hicieron alegatos negativos entre sí. Lucía no dudó en criticar a Ruvens en la casa: "Es una persona que golpea, golpea, hasta que luego le muerden y se pregunta por qué la gente lo hace. Hace daño, se inventa motes ofensivos y alguien con tanta maldad no debería estar aquí".

También reflexionó sobre su transformación en el concurso: "Yo soy la misma, pero cuando vine a esta casa me encerré en mí misma". Ruvens, por su parte, respondió: "La primera vez que estuvo aquí no tiene nada que ver con la Lucía de ahora. Ella habla de luz propia, luz propia... y todo lo que ella dice es la ley del espejo. Yo la dejo en paz y va buscando. Yo no voy a cambiar, perfilaré equis cosas, pero soy yo".