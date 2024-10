Miri Pérez Cabrero desvela las duras secuelas físicas que sufre tras 'Supervivientes'

Miri Pérez-Cabrero, una de las participantes de la última edición de 'Supervivientes', ha hablado en sus redes sociales sobre las secuelas físicas que le ha dejado su paso por el reality. A través de unos vídeos publicados en su Instagram, la joven ha detallado los problemas de salud que ha experimentado desde su regreso a España. Miri Pérez Cabrero se ha centrado especialmente en la ausencia de su menstruación y los tratamientos a los que se está sometiendo para intentar recuperarse.

"Desde febrero que no tengo la regla. La última regla que me vino fue justo antes de 'Supervivientes' y lo estoy sufriendo mucho", confesaba, visiblemente afectada por la situación. "Lo estoy pasando mal, estoy tratándome con varios médicos", añadía.

De hecho, explicaba que es común que las concursantes del programa experimenten la retirada temporal del ciclo menstrual debido a las duras condiciones a las que se enfrentan en la isla. Sin embargo, en su caso el problema ha persistido durante más de siete meses desde su regreso.

| Mediaset

Miri Pérez Cabrero también compartió con sus seguidores las consecuencias físicas que la ausencia de la menstruación ha tenido en su cuerpo. "Cuando una mujer no tiene la regla durante tanto tiempo, retenemos muchísimos líquidos. A mí se me hincha muchísimo la cara, los párpados sobre todo. Mi cuerpo no es el que solía ser y, más que mi cuerpo, es mi cara" explicaba, evidenciando la frustración que le causa este cambio.

Para hacer frente a estas secuelas, la joven de 30 años ha comenzado a seguir una serie de tratamientos naturales y médicos. "Por un lado, me voy a hacer acupuntura. Luego, lo estoy tratando con una chica que me va a hacer PNI, que es psiconeuroinmunología, que te ayuda a mirar todo el sistema digestivo. También tiene que ver también con las emociones", compartió la influencer, mostrando su disposición a probar diferentes terapias para mejorar su salud.

Además, Miri Pérez Cabrero ha optado por un enfoque holístico para tratar su desajuste hormonal, incluyendo el uso de suplementos naturales. "Estoy recurriendo al DEA, que es un tratamiento détox, o las cápsulas FEM, que son 100% naturales y ayudan a equilibrar de manera natural el desequilibrio hormonal", explicó la joven.

Junto a esto, ha incorporado hábitos saludables como"hacer deporte, alimentarse bien, eliminar los alimentos ultraprocesados, beber mucha agua, hacerse masajes drenantes en el cuerpo y en la cara, y aplicar frío en párpados y las máscaras de gel", desvelaba.