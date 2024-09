Lola Mencía rompe su silencio: ha sido denunciada por el seprona tras 'Supervivientes'

Lola Mencía, tras su participación en 'Supervivientes All Stars', se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciada por la Guardia Civil. El motivo de la denuncia es la difusión en redes sociales de unas fotografías en las que aparece junto a su pareja y sus dos perros, bañándose en varias pozas del Parque Natural de Ordesa, cerca de la popular cascada 'Cola de Caballo'. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, llevaron a los agentes del Seprona de Ordesa y Monte Perdido a tomar medidas legales contra Lola Mencía.

Según la Guardia Civil, la pareja habría violado las normativas del parque al bañarse en áreas protegidas. Además, permitieron que los perros estuvieran sueltos sin bozal, lo cual está prohibido en la zona. Frente a las críticas y el revuelo mediático, Lola Mencía decidió romper su silencio y aclarar lo sucedido en el programa 'Socialité', donde explicó su versión de los hechos.

"Al entrar sí que vimos el cartel con las normas y nosotros llevamos a los perros todo el tiempo atados, hasta que llegamos a la cascada gigante y los soltamos. Como no había gente por allí decidimos soltarlos cinco minutos porque como digo no había nadie. No me he bañado en la cascada, estaba empapada porque cayó una tormenta horrible y nos mojamos enteros", se explicaba Lola Mencía.

| Mediaset

"Estábamos en la orilla, la gente se lo ha tomado muy mal y lo han llevado al extremo", declaró Mencía, defendiendo su comportamiento. Por lo tanto, ha desmentido que hubiese incumplido las normas del parque.

Por otro lado, la concursante de 'Supervivientes All Stars' también habló sobre las duras críticas y el acoso que ha recibido en redes sociales desde que se desató la polémica. Asegura que ha sido objeto de comentarios muy ofensivos y que la situación se ha vuelto insostenible para ella y su pareja.

"La gente está totalmente fuera de sí, diciendo que no me quieren por la zona, que no quieren turistas así. No puedo ni entrar en Instagram porque todo son insultos y descalificaciones, me dicen que soy una delincuente y que estoy destrozando la biosfera. Nos están dejando a mi novio y a mí reseñas falsas negativas en nuestros negocios para hacernos daño", confesó Lola, visiblemente afectada.