'Maleducada, poco empática, cruel': Jorge Javier hunde a Maite en 'Gran Hermano'

La llegada de Maite al plató de 'Gran Hermano' con Jorge Javier Vázquez no ha sido como esperaba.La concursante ha sido la segunda expulsada, siguiendo los pasos de Elsa, como la menos votada por el público para formar parte del casting final. Una expulsión muy esperada para los fans, teniendo en cuenta que se había convertido en una participante muy odiada.

Sin embargo, su entrada en el plató de 'Gran Hermano' ha sido de lo más dura, con un Jorge Javier Vázquez disparando contra Maite. "Estas lágrimas de ahora son los pocos rasgos de humanidad que hemos visto en ti", le decía inicialmente el presentador.

"No sé que ha pasado, pero te has convertido en una maleducada, poca empática, cruel, cero autocrítica. Te has metido en decir que tú eres así sin escuchar a nadie", añadía con dureza Jorge Javier Vázquez. "Yo me considero una persona honrada, pura, humilde y sincera", se limitaba a decir Maite, que se quedaba sin réplica tras escuchar lo que decía el conductor de 'Gran Hermano'.

| Mediaset

De este modo, 'Gran Hermano' emitía un vídeo en el que Maite humillaba en la casa a Óscar, haciéndole peinetas, insultándole, tirándole sus cosas. "Veo lo que se quiere ver, lo feo de mí, acción-reacción, esto es una pequeña parte de mí para el gran corazón que tengo", se justificaba rápidamente Maite. Sin embargo, después cambiaba su discurso: "Me avergüenza verme así". "Si veo la otra parte lo que me ha hecho, no me arrepiento", volvía a cambiar de opinión, en contra de Óscar en 'Gran Hermano'.

"Han sido ocho millones de votos y el público de 'Gran Hermano' lo tenía muy claro, no te quería tener en el casting entre los 17 concursantes finales. Creo que has tenido una visión completamente distorsionada de tu concurso", le recriminaba Jorge Javier Vázquez.

La entrevista continuaba y saltaban a otro tema, en el que Maite llamaba "perra" a Violeta: "Tus comentarios han sido despiadados", adelantaba Jorge Javier Vázquez. "Pedir disculpas por esa frase, es una frase de pueblo, no tiene más significado. Con el tiempo me he creído a Edi y si me desmiente lo de la foto...", decía la concursante de 'Gran Hermano'.

De hecho, Maite se dirigía también a la madre de Violeta, que estaba presente en el plató: "Pido perdón porque me he dejado llevar por lo que he visto". "No te voy a contestar, porque me has hecho mucho daño con todo lo que has dicho sobre mi hija", reaccionaba la defensora.