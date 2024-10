Jorge Javier paraliza 'Gran Hermano' tras los comentarios machistas de un concursante

Jorge Javier Vázquez ha tenido que intervenir en la casa de 'Gran Hermano' tras varios comentarios machistas escuchados en la casa. El más criticado ha sido el pronunciado por Adrián durante el 'Última Hora' hacia su compañera Maica. Con el discurso del presentador, 'Gran Hermano' ha dejado claro que no tolera este tipo de actitudes por parte de sus concursantes.

Todo sucedió durante un debate en la casa, donde Maica no quiso entrar en la guerra con su compañero: "No me voy a bajar a donde quieres que me baje". Sin embargo, la respuesta de Adrián fue un compañero machista contra la joven: "Mejor no te bajes, no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer".

De este modo, Jorge Javier Vázquez ha tenido que intervenir en 'Gran Hermano' para señalar las actitudes del joven. "Ayer durante el tribunal de los oficios hiciste un comentario machista hacia tu compañera Maica de tremenda gravedad", arrancaba la reprimenda el presentador.

"Tu conducta fue intolerable, pero también al de todos aquellos que anoche quisisteis quitarle hierro al asunto. No se puede restar importancia a las palabras que pronunciaste. Un comentario como este hacia una mujer es inadmisible e intolerable tanto en esta sociedad como en 'Gran Hermano'", añadía Jorge Javier Vázquez.

Adrián tuvo también la oportunidad de responder: "Soy consciente y de nuevo quiero pedir disculpas a Maica, a mis compañeros y a todo el mundo. Fue un comentario desafortunado".

"Pienso que en un mes que estoy aquí la gente me ha visto como soy y siempre he tratado al sexo opuesto con delicadeza y respeto. Cometí un error, lo asumo, pero creo que eso no me define. No me considero una persona machista porque me he criado con tres mujeres y me han dado valores muy buenos. Siempre he tratado a todo el mundo, aquí y en la calle, como se merecen. Cometí un error, no es justificable y las consecuencias que tengan que ser las asumo", añadía Adrián en la casa de 'Gran Hermano'.

"Quiero deciros a todos que lo que ocurrió ayer no se va a repetir. 'Gran Hermano' condena este tipo de comentarios, pensamientos y comportamientos y lo sabéis antes de entrar en la casa. Ha ocurrido una vez, pero no va a ocurrir dos veces", explicaba Jorge Javier Vázquez.

Además, el presentador dejaba una clara advertencia a los concursantes. "Si vuelve a darse esta situación dentro de la casa, la persona que vuelva a cometer este acto será expulsada disciplinariamente de forma inmediata", sentenciaba.

Jorge Javier Vázquez también señala a Óscar

Sin embargo, la reprimenda a Adrián también se extendió a otro concursante. "Óscar, estas palabras también van por ti y por tus desafortunadas palabras contra Lucía. Tus comentarios estuvieron totalmente fuera de lugar", decía Jorge Javier Vázquez.

"Le pedí perdón en el momento, cuando me di cuenta. Agradecí su comprensión en ese momento porque estuve fuera de lugar y desafortunado. También agradecí a mis compañeros, que en ese momento fue Adrián quien vino a decírmelo, y estuvieron ayudándome a reflexionar", justificaba Óscar en 'Gran Hermano'.

Por su parte, Maica también tuvo la oportunidad de hablar: "En ese momento me sentí mal, pero no solo por mí, sino por todas las personas que nos están viendo. A veces no somos conscientes de que somos el ejemplo de millones de personas. Cuando me lo dijo fui inmediatamente al confesionario para desahogarme y decir que somos personas y creo que Adrián cometió un error. Me sentí muy mal por todas las personas y mujeres que nos ven".

"En una sociedad como en la que vivimos resuelta difícil comprender que superéis los límites de una discusión con este tipo de comentarios. El respeto debe estar por encima de todo. Espero que esto sirva para que todos y todas recapacitéis", concluía Jorge Javier Vázquez su intervención en 'Gran Hermano'.