Javier confiesa ahora el verdadero motivo de su abandono voluntario de 'Gran Hermano'

La repentina salida de Javier de 'Gran Hermano' dejó a muchos seguidores con interrogantes sobre los verdaderos motivos que lo llevaron a abandonar la casa. Especialmente después de la salida de su esposa Vanessa y la petición pública que ella le hizo en pleno directo. Ahora, tras varios días de silencio, Javier ha revelado su versión en el debate de 'Gran Hermano' y ha desmentido que su decisión fuera únicamente por la petición de Vanessa.

"La decisión la tomamos los dos", afirmó Javier al explicar que su salida fue una decisión compartida. En su declaración, se sinceró sobre un hecho que lo afectó profundamente: "Desde el día de mi cumpleaños, no voy a decir el motivo concreto porque sería hablar de menores, aunque bueno, lo dije en la casa y puedo decirlo aquí también. Desde el día que me enviaron el vídeo de mi niña me quedé rayado".

Javier relató que ver a su hija en un video, seria y aparentemente triste, fue un golpe emocional que no pudo ignorar en la casa de 'Gran Hermano'. "Mi niña se caracteriza porque es un cascabel de niña que siempre se está riendo. Es una niña que todo es alegría para ella y felicidad y en el video la vi demasiado seria e incluso un poco triste y me quedé rayadísimo. De hecho, entré en la casa y se lo dije a Vanessa", explicó.

| Mediaset

Ion Aramendi intervino para expresar lo que muchos espectadores pensaban al ver la salida de Javier. "Tampoco soy quién para meterme en relaciones y tengo la mía con luces y sombras como todo el mundo, pero el jueves me quedé chafado. Nadie entendió que ella no dejara que cumplieras tu sueño de vivir 'Gran Hermano' y que tú tampoco lo defendieras", le dijo el presentador.

Aclarando aún más su postura, Javier añadió: "Era un momento de necesidad, hay que entenderlo. Si ella me dice "yo estoy mal y te necesito" mi deber es estar a su lado". Sus palabras mostraron que, más allá de la tensión en el concurso, Javier tomó en cuenta su responsabilidad familiar y las necesidades de Vanessa.