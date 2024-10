Las redes sentencian el comentario machista de Adrián a Maica en 'Gran Hermano'

'Gran Hermano' está viviendo unos días un tanto convulsos, como suele ser habitual. El último enfrentamiento se ha producido entre Maica y Adrián, después de que ella le dejara claro que no quiere tener nada con él. El boxeador, en cambio, no se tomó nada bien este rechazo, dedicándole un comentario que avivó la polémica.

Adrián le ha reconocido a la murciana en varias ocasiones sus sentimientos hacia ella. Sin embargo, Maica ya no sabe cómo decirle que le incomoda esta situación. Ni siquiera hablando delante de todos de su flechazo con un italiano durante el intercambio, ha servido para que el boxeador la olvide.

En el 'Última hora' de 'Gran Hermano', presentado por Laura Madrueño, estalló por los aires la mala relación entre ambos concursantes. "A mí gente que se inventa cosas y deja mal a otra gente... Paso, paso por completo", concluía la murciana, dando por finalizado el tema.

Muy a su pesar, Adrián continuaba insinuando que ella veía "visiones", consiguiendo la rápida reacción de Maica. "No, sueñas conmigo, que es peor", denunciaba ella, por su parte. Adrián, con cierto tono de chulería le dedicó lo siguiente: "Mejor no te digo lo que he soñado, no vaya a ser que se te quite el cuento de hadas".

| Mediaset

Harta de las continuas humillaciones, Maica cortó por lo sano. "Mi cuento de hadas nunca se me va a quitar, ¿y a ti el de hacerte ilusiones? Si quieres seguimos", soltó la murciana. Él, por su parte, le respondió con una declaración de intenciones: "Si quieres entrar en guerra, entramos".

"No me voy a bajar a donde quieres que me baje", pronunciaba ella anunciando que no se bajaría al barro. Él, en cambio, sí lo hizo, dedicándole un comentario de lo más machista. "Mejor no te bajes, no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer", exponía orgulloso Adrián en 'Gran Hermano'.

Este comentario ha traspasado los límites dentro y fuera de la casa. Maica, consciente de la gravedad del asunto, le pidió que rectificara, algo que no consiguió. "Eres muy obsceno diciéndome ese comentario delante de mis compañeros, eso no ha estado bien, me merezco unas disculpas", pedía la murciana.

Además, insistió en dejar claro algo. "Ha estado muy feo, porque yo soy mujer, en todo momento, y sin necesidad de bajarme a ningún sitio", confesaba Maica. Los seguidores de 'Gran Hermano' están a la espera de ver si, finalmente, el programa toma cartas en el asunto ante este machista comentario.