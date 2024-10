Ion Aramendi irrumpe en la casa de 'Gran Hermano' por las amenazas de un concursante

La casa de 'Gran Hermano' vivió un momento de alta tensión que estuvo a punto de desbordar la convivencia, obligando a intervenir a Ion Aramendi. Durante una de las dinámicas del reality, los concursantes debían posicionarse a favor de los nominados que deseaban ver expulsados. Fue entonces cuando se produjo un altercado entre Javier, Óscar y Edi que encendió todas las alarmas.

Jorge, Javier, Vanessa y Juan están nominados para la expulsión y cada uno de sus compañeros debía elegir a quién preferían ver fuera. Cuando llegó el turno de Óscar, sorprendió a todos al señalar a Vanessa como la persona a la que quería fuera de la casa. Su argumento fue contundente: la calificó de "exasperante" y, además, mencionó que se sentía amenazado por su marido, Javier.

Esta acusación hizo saltar a Javier, que inmediatamente negó cualquier insinuación de amenaza. Sin embargo, varios compañeros como Edi, Laura, Manu y Ruvens apoyaron la versión de Óscar, afirmando que habían sido testigos de ciertos comentarios y gestos de Javier que resultaban inquietantes. En medio de la discusión, se reveló que Javier, en dos ocasiones, había dicho frases como "Esto no es para mí e igual no termino dentro de la casa...", lo que aumentó la preocupación de los concursantes de 'Gran Hermano'.

| Mediaset

Ante el clima de creciente tensión, Ion Aramendi tuvo que intervenir de forma tajante en la casa de 'Gran Hermano'.El presentador lanzó un mensaje claro para todos los concursantes: "Atención, escuchadme todos que esto es muy importante. Estáis en una casa llena de cámaras donde hay muchas personas que os están viendo. Es un entorno seguro y controlado".

Vanessa, creyendo que el mensaje favorecía a su marido Javier, aplaudió las palabras del presentador. No obstante, Ion Aramendi no tardó en aclarar su postura. "Por favor, una cosa es hablar en caliente y otra cosa, una amenaza, que es una cosa muy seria", advirtió, dejando claro que el mensaje era para todos.

Finalmente, Ion Aramendi zanjó el asunto con un mensaje contundente: "No, no me des las gracias, Vanessa, porque estoy hablando para todos. No quiero decir ni que tengas razón tú, ni que tenga razón Óscar. Lo que os pido a todos es que controléis el lenguaje verbal y no verbal. Punto".