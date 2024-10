Gorka Ibarguren desvela ahora como está la relación con su novia tras 'Supervivientes'

Uno de los momentos más polémicos de la pasada edición de 'Supervivientes' fue el supuesto coqueteo entre Gorka Ibarguren y Marieta en Honduras.Kiko Jiménez aseguró haber visto a Gorka y Marieta "comiéndose la boca", lo que desató todo tipo de comentarios. Poco después, Marieta confirmó que, si bien hubo contacto, solo fueron "besos en la comisura".

Estas declaraciones no gustaron nada a Gorka Ibarguren, ya que estaba en una relación de pareja Andrea Morate. Al final, el concursante vasco terminó admitiendo que había sido muy cariñoso con Marieta. De hecho, había llegado a decir a sus compañeros de reality que estaba soltero para ganar mayor protagonismo en el concurso.

Durante su participación en 'Supervivientes', Andrea Morate continuó apoyando a su novio a través de las redes sociales. Incluso viajó a Honduras para visitarlo, demostrando su compromiso a pesar de los rumores.

| Mediaset

Sin embargo, en una entrevista después de la final de 'Supervivientes', Gorka Ibarguren reconoció el difícil momento que había vivido su pareja. "Andrea lo pasó muy mal al ver que Kiko y Marieta sembraban la duda sobre una posible infidelidad. Que millones de personas hablen sobre una posible infidelidad o flirteo no es plato de buen gusto", declaró el joven.

A pesar de la tensión generada por estos rumores, Gorka Ibarguren ha dejado claro que su relación con Andrea Morate ha salido fortalecida. Dos meses después de aquella entrevista, el joven ha compartido en su perfil de Instagram varias fotos y vídeos junto a su novia, mostrando lo unidos que están.

En la publicación, se les puede ver abrazados en ropa interior, bailando en plena calle y besándose en la playa. Un gesto que ha servido para poner fin a cualquier especulación sobre el estado de su relación.

La publicación no tardó en recibir numerosas reacciones por parte de sus seguidores y compañeros de ‘Supervivientes 2024’. Javier Ungría, Arkano y Rubén Torres, entre otros, no tardaron en dar a me gusta. Arkano, que conoce bien a la pareja tras haber pasado unos días con ellos en verano, comentó con humor: "Envidia", haciendo alusión a la buena conexión que mantienen Gorka y Andrea.