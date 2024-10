Las palabras de Nerea que han hecho saltar las alarmas de ruptura en 'Gran Hermano'

La relación entre Nerea y Luis en 'Gran Hermano' parece estar al borde de la ruptura, tras varios días de tensiones y discusiones constantes. Su historia de amor, que ha durado cuatro años, atraviesa una crisis, que se ha hecho evidente en las últimas semanas dentro de la casa. Durante la noche del domingo, Ion Aramendi lanzó una preocupante declaración: "Están a punto de romper su relación".

Nerea, visiblemente afectada, se sinceró con sus amigas Violeta, Lucía y Silvia en la habitación, revelando lo mucho que le pesaba la situación. "Estoy muy agobiada, amargada, todo el rato discutiendo", les confesó entre lágrimas. "No viene de ahora, es de antes", añadió, mostrando la profundidad de la crisis que está atravesando con Luis.

En el confesionario, la situación no mejoró para Nerea, que no pudo contener las lágrimas mientras se desahogaba. "No me sale estar bien con él y llega un punto en el que no soy feliz del todo", admitió, evidenciando que la relación la está afectando profundamente. Al salir del confesionario de 'Gran Hermano', también compartió sus sentimientos con otros compañeros de la casa, lo que no pasó desapercibido para Luis.

| Mediaset

Luis, al enterarse de que Nerea había hablado del problema con todos menos con él, mostró su molestia a Lucía. "Si lo habla con toda la casa, menos conmigo que es con quien tiene el problema", sentenció el joven. Poco después, decidió confrontar directamente a Nerea, y le lanzó una pregunta clara: "¿Quieres dejarlo o no?", aunque ella negó.

Sin embargo, las cosas se complicaron aún más durante el juego de la verdad. Laura le hizo a Nerea una pregunta que lo cambió todo: "¿Estás enamorada de tu pareja?". Nerea, para evitar el calambrazo que recibiría en caso de mentir, decidió ser honesta: "Al 100% no estoy enamorada", confesó, dejando a todos en shock.

Luis, dolido por la confesión, respondió con tono de resignación: "Yo estoy más enamorado que el primer día, pero si no estás al 100%, pues...". Sus palabras parecían dar por hecho que la relación no tenía vuelta atrás. A pesar de la situación, Nerea intentó suavizar el momento diciéndole: "Te quiero", aunque mantuvo su opinión, lo que dejó en el aire el futuro de la pareja en 'Gran Hermano'.