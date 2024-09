El inesperado fichaje del debate de 'Gran Hermano' que llega directo de 'Babylon Show'

Cuatro días después de la desaparición de 'Babylon Show' de la programación, uno de sus rostros más conocidos ha encontrado un nuevo hogar en Telecinco. Una llegada que ha sido tan inesperada como controvertida, generando reacciones mixtas entre los seguidores del reality.

El pasado miércoles, Telecinco decidió poner fin a 'Babylon Show' de Carlos Latre, tras solo 13 días de emisión. La dura competencia de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' y unas cifras de audiencia preocupantes, con cuotas de pantalla entre el 3,1% y 3,6%, llevaron a la cadena a retirar el programa de la parrilla. Con menos de medio millón de espectadores, el programa no logró conectar con el público.

Sin embargo, lejos de dejar atrás a los integrantes de 'Babylon Show', Telecinco ha optado por reciclar a algunos de sus protagonistas en otros formatos. Así fue como, durante el debate de 'Gran Hermano', Ion Aramendi sorprendió al anunciar la presencia en plató de una "doble de Belén Rodríguez".

| Mediaset

La sorpresa fue aún mayor cuando la audiencia reconoció a Leonor Lavado, que apareció entre las gradas vestida con la misma ropa que la colaboradora. Además, se sentó a su lado en el sofá para comentar la actualidad del reality. Leonor Lavado, que ha sido parte del elenco de 'Babylon Show', tiene una nueva oportunidad dentro de la programación de Telecinco, aunque su participación ha generado diferentes reacciones.

Este tipo de apariciones no es nuevo para Telecinco, que recurrió en el pasado a la fórmula en programas como 'Sálvame'. Sin embargo, el fichaje de Leonor Lavado ha resultado chocante para los fieles seguidores de 'Gran Hermano', que no esperaban la inclusión de una figura humorística tras el abrupto final de 'Babylon Show'. Las quejas no han tardado en aparecer en redes sociales, donde muchos espectadores han expresado su descontento con la aparición de la humorista en un espacio dedicado al reality.

Recordamos que la segunda gala de 'Gran Hermano' lideró la noche en audiencias desde Telecinco con un estupendo 16,8% y 1.022.000 espectadores. El express, sin embargo, se quedó en un 8,1% y 1.073.000 seguidores.