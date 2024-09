Un directivo de 'Babylon Show' se despacha contra Telecinco tras la cancelación

La cancelación de 'Babylon Show' sigue dando mucho que hablar y uno de sus directores ha sido el último en estallar. El programa de Carlos Latre se ha despedido del access prime time de Telecinco tras tan solo tres semanas en emisión. 'Babylon Show' llegó a caer a un horrible 3% de share, un dato insostenible para el canal, que decidió poner punto y final al espacio.

De este modo, Mario Revuelta, el director de casting de 'Babylon Show', no ocultó su decepción con Mediaset tras la cancelación. "13 días nos han dado para competir contra la inercia y maquinaria de nuestros 2 claros competidores. Llevan emitiéndose 19 y 6 años, respectivamente", ha escrito en su Linkedin.

"Los programas de televisión no son perfectos desde el primer día. ¿Que se han hecho cosas mal en cuanto a contenido, secciones, humor, colaboradores o invitados? Seguro, programas tan grandes tardan en engrasarse. Pero 'Babylon Show' ha ido puliéndose y mostrando flexibilidad en estas 2 semanas, y ha habido capítulos realmente entretenidos y dignos", ha añadido Mario Revuelta.

| Mediaset

Además, ha mostrado su malestar con Mediaset: "Es preocupante y ciertamente indignante que las cadenas negocien tan a la baja los presupuestos para dar luz verde a un programa tan enorme como 'Babylon Show'. Y sorprende la poca paciencia que tienen al medir sus resultados. No se pueden pedir estrellas de renombre, decorados espectaculares, llenar el plató de cosas, humor original y mordaz, ser originales sin perder la esencia, meter 1.000 elementos y colaboradores si no pagas por ello".

"Los directivos piden oro desde el minuto uno, pero no dan herramientas para conseguirlo, porque los presupuestos, recursos y equipo se cierran a mínimos. Es como pedirle a un bar de barrio que prepare la cena de 800 jefazos de la ONU en solo 2 horas, con todo perfecto a la primera. Así no se puede", ha añadido.

Por otra parte, también ha señalado las críticas: "La televisión se hace para ser vista y las audiencias mandan, pero se nos olvida que, si no nos gusta lo que emiten, hay una rápida y sencilla opción: cambiar de canal. Llevo a orgullo no tener redes sociales, pero me asombra la maldad, escarnio y deseo de fracaso que nos ha transmitido gente anónima desde el minuto 1, incluso antes del estreno".

"Que esas personas no tengan nunca un tropiezo, por favor. Que nunca se les detecte un error ni nadie ponga en duda su valía sobre cómo tienen que hacer las cosas, que para eso está el equipo de 'Babylon Show'. 200 personas que han luchado hasta 16 horas al día para que el programa fuera cada día mejor", añade.



"Trabajar en televisión se está convirtiendo en una trampa, una amenaza a la salud mental situada entre el disparate, la locura, la vanidad descontrolada y cierta esclavitud. Seguro que quedan algunos reductos donde se puede trabajar en televisión con intensidad, creatividad, respeto y hasta disfrute, pero no sé dónde están", concluye, muy indignado, Mario Revuelta.