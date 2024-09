'Gran Hermano' engaña a sus concursantes: así ha sido la falsa doble expulsión

Los concursantes de 'Gran Hermano' se han enfrentado a una inesperada falsa doble expulsión. El pasado martes, los habitantes de la casa grande vivieron las primeras nominaciones, que dejaron a Laura Galera, Daniela, Vanessa y Maite expuestas a la decisión del público. Dos de ellas abandonarían la casa, pero no serían expulsadas definitivas, ya que se trasladarían a la pequeña.

Sin embargo, toda esta información ha sido una incógnita para las concursantes, tanto la doble expulsión, como que todo es falso. Las cuatro nominadas se han trasladado a la sala de expulsión, donde Maite ha sido inesperadamente la primera en salvarse.

Minutos más tarde, Daniela era la primera expulsada de 'Gran Hermano': "Es una decisión que tengo que aceptar, si España lo ha decidido así. No sé por qué, supongo que lo sabré cuando llegue allí. Imagino que quizás no di el juego que tenía que dar o mi personalidad no era acorde o a lo mejor son más cosas que aún no sé. Vuelvo triste, pero también feliz porque he conocido gente maravillosa dentro del programa, he estado una semana dentro, y me llevo esa experiencia".

| Mediaset

No obstante, más en shock se quedaba Daniela al entrar de golpe a la casa pequeña y encontrarse con el resto de concursantes. Sin entender nada, la joven pedía sentarse en el sofá y una manzanilla para tranquilizarse. Sin embargo, después de que Jorge Javier Vázquez le explicase la realidad, se mostraba muy contenta y agradecida por la nueva oportunidad.

Por su parte, Laura y Vanessa volvían a la casa grande de 'Gran Hermano' y ante todos sucedía la segunda expulsión. Vanessa era la más votada por el público para abandonar: "¡Estoy flipando, a nosotras nos habían dicho que estábamos salvadas!. No me lo esperaba, estoy bastante en shock porque nos había salvado la audiencia y no contaba con esto ahora. Siento pena por no poder vivir la experiencia, por no poder seguir conociendo a mis compañeros. Siento mucha pena y tristeza, pero si la audiencia ha decidido que me voy, me voy, sé que tengo gente fuera que me espera. Y también aquí, todos me quieren".

Por lo tanto, Vanessa también se ha trasladado a la casa pequeña, donde se reencuentra con su marido, Javi. Ella pensaba que había vuelto a su hogar en Galicia, pero ha estado toda la semana viviendo a escasos metros de ella.