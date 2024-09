Mercedes Milá desvela la oferta que rechazó de Telecinco y afectaba a 'Gran Hermano'

El regreso de 'Gran Hermano' con anónimos ha sido uno de los grandes aciertos de la temporada, logrando liderar en su gala inicial como en los programas del domingo y martes. Tras siete años de ausencia, el reality más icónico de la televisión ha vuelto renovado y con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias. Sin embargo, su regreso del programa podría haber sido muy distinto, tal y como ha revelado Mercedes Milá.

Durante una entrevista concedida a El Televisero en el marco del FesTVal de Vitoria, donde la periodista fue la encargada de entregar un galardón a 'Supervivientes', Milá sorprendió al confesar que Mediaset le había propuesto retomar la conducción de 'Grnan Hermano'. Ante la pregunta de si echaba de menos el programa, Mercedes Milá respondió con sinceridad: "Ya no lo echo de menos, de verdad. Si hubiera querido, lo habría presentado".

"Me lo ofrecieron.Se lo agradecí muchísimo a Jaime Guerra y a Alessandro Salem, el CEO de Mediaset. Se lo agradecí mucho porque fue una cosa de corazón", expresó Mercedes Milá, quien presentó 15 ediciones de 'Gran Hermano'.

| Mediaset

A pesar de la oferta, Mercedes Milá decidió declinarla, aunque no cerró por completo la puerta a una posible participación en el futuro. "Nunca me oirás decir nada definitivamente. Imagínate si un día me dicen 'Presenta esta noche 'Gran Hermano' porque nos hemos quedado sin nadie y lo tienes que hacer'. Pues a lo mejor me atrevería y lo haría, pero, en principio, ese programa ya está en mi vida atrás", añadía.

Aunque la vuelta de Mercedes Milá habría sido un acontecimiento icónico para los seguidores del programa, el regreso de Jorge Javier Vázquez también ha sido muy esperado tras el éxito de 'Supervivientes'. El presentador catalán, que ya condujo las últimas ediciones de 'Gran Hermano' con concursantes anónimos, toma nuevamente las riendas del reality en su decimonovena temporada. Con este regreso, se consolida como uno de los rostros más reconocidos del prime time de Telecinco.

Recordamos que, este martes, 'Gran Hermano: Límite 48 horas' (15,1% y 901.000) ha llegado líder de su franja. El espacio, que roza los 2,5M de espectadores únicos, supera con 3,4 puntos de ventaja a su directo competidor (11,7%). Crece y lidera en target comercial (18%), con un 22,8% de share entre los espectadores de 25 a 44 años, sus principales seguidores.