Alejandra Rubio explota tras el falso fichaje de Carlo Costanzia por 'Supervivientes'

Alejandra Rubio ha salido al paso de los rumores que apuntan a la posible participación de su pareja, Carlo Costanzia, en 'Supervivientes 2025'. La noticia, publicada este miércoles 27 de noviembre, aseguraba que Carlo Costanzia estaba en negociaciones avanzadas para formar parte del reality de supervivencia. Esto supondría una inesperada separación de la pareja poco después del nacimiento de su primer hijo.

Recordamos que, actualmente, el joven cumple una pena de semilibertad derivada de una condena por un delito continuado de estafa agravada relacionado con una habitual compraventa de coches de lujo. La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Málaga el pasado mes de septiembre, pero, según Lecturas, Carlo Costanzia estará en disposición de viajar para cuando comience 'Supervivientes 2025'.

De este modo, durante su intervención en 'Vamos a ver', Alejandra Rubio no ocultó su indignación al desmentir la exclusiva. "Luego os sorprendéis cuando un día me levanto con el día cruzado y pongo un mensaje en Instagram diciendo que la prensa son un poco... Agüita", comenzó diciendo.

| Mediaset

"Esto es a lo que me refiero. No me quiero meter con ninguna revista ni me quiero meter en problemas con nada, pero llevar en portada una información falsa es un poco fuerte", sentenció Alejandra Rubio en directo.

La joven también quiso explicar de dónde surgió el rumor: "Ha sido un comentario igual que me lo han hecho a mí, que todos los años me lo hacen, y Carlo ha dicho que no rotundamente. Ni se ha negociado, ni se ha hablado, ni se ha preguntado". Además, añadió con humor: "La única supervivencia que va a hacer Carlo van a ser las noches sin dormir cuando tengamos a nuestro hijo".

La colaboradora de 'Vamos a ver' criticó con firmeza el titular de la revista, que insinuaba una separación entre ambos. "Dar una información como esta con el titular de 'Carlo y Alejandra se separan', que es el mismo titular que veo todas las semanas, aburre mucho", afirmó molesta.

Alejandra Rubio no descartó la posibilidad de que Carlo Costanzia pudiera participar en 'Supervivientes' en el futuro, pero dejó claro que en este momento no es una opción. "El año que viene ni idea, pero ahora mismo no", desvelaba. También confesó que habría estado molesta si hubiera aceptado participar este año: "Ni se le pasa por la cabeza que yo dé a luz ahora y él irse a ninguna parte".