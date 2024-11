Jorge Javier Vázquez paraliza 'Gran Hermano' por la acusación de la defensora de Maica

La gala del martes de 'Gran Hermano' vivió un tenso momento cuando la defensora de Maica perdió los papeles lanzando una grave acusación contra Óscar Landa, uno de los concursantes. Durante una intervención en directo en el plató, Ada afirmó que el participante había amenazado a su defendida. Unas palabras que obligaron a Jorge Javier Vázquez a intervenir inmediatamente.

"La ha amenazado de muerte. Le ha dicho que le va a cortar la cabeza", dijo Ada ante la estupefacción de los presentes en el plató de 'Gran Hermano'. Unas palabras que no pasaron desapercibidas para el presentador de 'Gran Hermano'.

El origen del conflicto se remonta a una de las ya habituales charlas nocturnas entre Óscar y Ruvens. En una de sus conversaciones, Landa utilizó una frase que Ada interpretó de manera literal: "Mañana le voy a dar una clase de historia: le corto la cabeza a María Antonieta". A lo que Ruvens respondió entre risas: "No, mejor una menina".

| Mediaset

El propio Jorge Javier Vázquez no pudo evitar intervenir con una mezcla de sorpresa e incredulidad. "¡Hombre, por favor! ¿Tú te crees que eso es amenazar de muerte? ¡Se te ha ido la pinza!. ¿Tú te ves a Óscar con una katana cortándole la cabeza a Maica? ¡Se refería a expulsarla del juego!", aclaró el presentador, subrayando el tono metafórico de la conversación en cuestión.

Por su parte, la portavoz de Óscar en el plató defendió la postura del concursante, asegurando: "No entienden su lenguaje, y se les ve". Y es que la defensora de Maica había malinterpretado el comentario, provocando una situación tensa en el plató de 'Gran Hermano'.

La situación generó un gran revuelo en redes sociales, donde las críticas hacia Ada no tardaron en llegar. De hecho, Isabel Landa, hermana del concursante, presionó a Ada para que se retractara bajo amenaza de emprender acciones legales. Es por ello que la defensora de Maica decidió rectificar: "Pido perdón, me he puesto nerviosa. No tengo experiencia en televisión, ya sé que Óscar no va a hacerle nada malo".