La crítica directa de Joaquín Prat a la dirección de 'Vamos a ver' en pleno directo

Joaquín Prat no ha dudado en mandar una crítica en directo a los directivos de su programa. Este martes, 'Vamos a ver' abordó los 33 años de trayectoria de Rosaio Flores, que celebra con un nuevo álbum y un destacado posado, donde también reflexionó sobre su carrera artística. Fue entonces cuando Joaquín Prat aprovechó para hacer un comentario que, aunque sutil, parecía dirigido a la línea editorial de 'Vamos a ver'.

Joaquín Prat, tras alabar a Rosario Flores, lanzó una clara reflexión sobre el contenido del programa. "Me encanta que hablemos de personajes que son la cultura del esfuerzo y del trabajo", dijo claramente el presentador a lo que Isabel Rábago añadió: "Con carrera, exacto".

Joaquín Prat continuó ensalzando el trabajo sostenido de figuras como la cantante, mencionando también a María Teresa Campos. "Con un trabajo sostenido a lo largo de muchísimos años, merecedores de un premio de Bellas Artes, que va a ser el que va a recibir María Teresa Campos a título póstumo, o a la medalla al trabajo", explicaba el presentador de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Sin embargo, el mensaje de Joaquín Prat no quedó ahí. En un comentario que parecía dirigido directamente a la dirección del programa, remató: "Me encanta, muchas gracias, me encanta que podamos hablar de gente como Rosario Flores porque... vaya tela". Estas palabras han sido interpretadas como una crítica a la presencia en 'Vamos a ver' de temas más controvertidos y cuya relevancia no está ligada a una trayectoria profesional destacable.

Cabe destacar que 'Vamos a ver' no está destacando en audiencias en las últimas semanas en la mañana de Telecinco. Este martes, por ejemplo, el programa de Joaquín Prat se ha quedado en u 12,3% de share y 340.000 seguidores, muy distanciado por el resto de la competencia. Por su parte, la versión 'Vamos a ver más' bajó a un 10,5% de cuota y 687.000 seguidores, muy lejos de la imbatible 'La Ruleta de la Suerte'. Igualmente, está por encima de la media diaria de Telecinco, que se ha quedado en un escueto 9,4% de cuota este martes.