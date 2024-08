'De Viernes' consigue la entrevista más esperada: Sofía Suescun se sienta contra Maite

El conflicto entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, continúa siendo uno de los temas más comentados del verano, y esta semana ha alcanzado un nuevo punto álgido. Tras días de especulaciones y análisis sobre la situación, la joven ha decidido oficialmente romper su silencio. Lo hará en una esperada entrevista en el programa 'De Viernes' con Beatriz Archidona y Santi Acosta.

La revelación de la entrevista llegó de manera sorprendente a través de Beatriz Archidona durante la sección 'salseAR' en 'TardeAR'. "Sofía Suescun está dando una entrevista en estos momentos, sospechaba que eso estaba pasando, pero no tenía confirmado que fuera justo ahora", anunciaba la presentadora. Unas palabras con las que ha generado aún más intriga sobre lo que estaba ocurriendo detrás de las cámaras.

Esta entrevista supone el regreso de Sofía Suescun al plató de ‘De Viernes’ tras su visita de hace dos semanas. Beatriz Archidona adelantó algunos de los impactantes titulares que Sofía ofreció durante la charla. Y es que la entrevista no pretende dejar indiferente a nadie.

| Mediaset

Entre ellos su dura reflexión sobre la tensa relación con su madre: "La audiencia va a ver cuál es la cara B de Sofía que no se ha visto hasta ahora, lo que hay detrás y que no se ha visto hasta este momento. Con mi madre pasa algo, una situación, en la que yo me miro al espejo y me digo a mí misma no puedo más".

La respuesta de Maite Galdeano no se hizo esperar. Según compartió el reportero Álex Álvarez en 'TardeAR', la madre de la joven quedó profundamente afectada tras escuchar las declaraciones de su hija: "Dice que se ha quedado en shock, que maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija, esto es brutal ya no puedo más, me va a dar algo, es una injusticia la que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo".

Con esta entrevista, 'De Viernes' se consolida como el epicentro de la polémica del verano. Una entrevista que llega justo antes de que el programa vea reducida su duración debido al próximo estreno de 'Babylon Show' con Carlos Latre. Sin duda, el drama familiar entre Sofía Suescun y Maite Galdeano sigue dando mucho de qué hablar, y esta entrevista promete ser solo el comienzo de nuevas revelaciones.