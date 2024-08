Alejandro Albalá desvela ahora cómo fue vivir con Maite Galdeano como novio de Sofía

Cada día se suman nuevos testimonios para narrar cómo es el infierno de convivir con Maite Galdeano. El último ha sido Alejandro Albalá, que fue novio de Sofía Suescun durante dos años y llegaron a vivir bajo el mismo techo. Como no, Maite Galdeano también residía en la misma casa, una experiencia que Alejandro Albalá no guarda con buen recuerdo, como ha desvelado en 'Fiesta'.

Todo ha surgido tras la última polémica en la familia Galdeano, ya que Sofía Suescun ha echado de casa a su madre. Por su parte, ella ha estallado en redes sociales contra su propia hija, señalando a Kiko Jiménez como el principal culpable.

De este modo, Alejandro Albalá ha desvelado que vivir bajo el mismo techo que Maite Galdeano fue "insoportable". "La he sufrido igual que Kiko. No es por hacerlo grande, de verdad lo fue y entiendo a Kiko, lo comprendo y le doy el pésame", explicaba el joven en 'Fiesta'.

"Fue muy duro convivir con ella. Fue inaguantable, tipo yo estar en la ducha y ella entrar sin preguntar. Cosas de esas miles, que en una convivencia normal con 22 años no entendía nada", añadía Alejandro Albalá.

| Mediaset

De hecho, también ha recordado que Maite Galdeano se refiriera a él como "atontado". "No entendía por qué ¿Qué vas a hacer? Siempre me atacaba, pero sabía que estaba mal. No me quise meter por mi novia en ese momento, creí que era una falta de respeto, pero fue durante un año y medio más o menos", narraba Alejandro Albalá.

"Sofía Suescun le daba normalidad porque creo que se ha criado así porque veía situaciones y le daba normalidad. Se lo comentaba y se lo decía, pero ella le quitaba importancia", explicaba el joven.

Además, asegura que los "celos tóxicos" a los que hacía referencia Sofía Suescun en su comunicado son porque "Maite solo la quiere para ella". "Es obsesión, la absorbe. Tampoco sé lo que se le pasa por la cabeza, pero para ella no había que hablar nada porque era su día a día. Me gustaría saber qué es lo que le ha hecho cambiar ahora a Sofía Suescun. Qué es lo que ahora le ha hecho decir, 'ya vale'", concluía Alejandro Albalá.