Se revela el motivo por el que Sofía Suescun ha cortado su relación con Maite Galdeano

Una semana después de que saltase por los aires toda la polémica, ha salido a la luz el verdadero motivo que llevó a Sofía Suescun a cortar relación con Maite Galdeano. Omar Suárez ha sido el encargado de desvelar el 'Vamos a ver' un mensaje de Maite Galdeano a su hija que ha provocado todo. Un mensaje sobre Kiko Jiménez que Sofía Suescun no pudo soportar más.

Recordamos que Maite Galdeano desveló en sus redes sociales que Sofía Suescun la había echado de casa. Además, señalaba a Kiko Jiménez como el gran culpable de la ruptura familiar. Unas acusaciones muy graves, incluso insinuando que había maltrato, que han llevado al joven a tomar medidas legales contra su suegra.

Sin embargo, ahora, Omar Súarez en 'Vamos a ver' ha desvelado que la joven recibió un mensaje justo antes de participar en 'Supervivientes'. "Sofía, en el último día que está en Madrid, cuando le viene a recoger el coche de producción y justo le quitan el móvil, porque ya sabéis que están incomunicados, segundos antes, recibe un mensaje de Maite Galdeano", empezaba el relato el colaborador.

"En ese mensaje le dice: 'Prepárate porque a la vuelta, ya no vas a estar con Kiko, ya me voy a encargar yo de que esta relación se rompa y nunca más este señor vuelva a nuestras vidas'. En ese momento, Sofía Suescun se queda sin poder decir nada, ni hablar con Kiko Jiménez", añadía el colaborador. Unas palabras que no gustaron nada a la joven, que estaba incomunicada en 'Supervivientes' sin saber lo que su madre estaba haciendo en España.

No obstante, también desvelaba lo que ocurrió después: "A los dos o tres días después, es cuando Maite le manda un mensaje a Kiko en el que le dice que 'lo mejor para todos es que te pires de nuestras vidas. Se acabó tu chollo de venir a la finca de los Galdeano. En la tele a partir de ahora no haremos los hipócritas, entre tú y yo la relación ha terminado y no volverás a pisar esta casa'".

"El problema de todo esto es que Sofía Suescun le deja a Kiko Jiménez encargado de mantener la casa. Es a la vuelta cuando Sofía le dice a Kiko que le tiene que contar algo y es que 'mi madre me mandó este mensaje'. Y Kiko le cuenta lo que también le hizo", concluye el relato Omar Suárez.