Un trabajador de 'Supervivientes' desvela cómo es de verdad Laura Madrueño sin cámaras

Hace ya tres semanas que terminó la edición 'All Stars' de 'Supervivientes', pero el reality sigue dando mucho que hablar. Sus protagonistas siguen generando horas de televisión con sus conflictos y reconciliaciones, como el caso de Marta Peñate y Sofía Suescun. Sin embargo, ahora, un trabajador de 'Supervivientes' ha sido el que ha confesado cómo es de verdad Laura Madrueño sin cámaras.

Recordamos que la última vez que la vimos en pantalla fue en la final de 'Supervivientes All Stars', cerrando la palapa: "Gracias por haber compartido con nosotros este trabajo que tanto amamos. Mi mayor agradecimiento es para las 200 personas que hace más de cinco meses dejaron sus vidas a 9.000 km de aquí para hacer algo irrepetible, magia. La magia de 'Supervivientes'".

"Gracias a todos por el esfuerzo incansable día tras día, por convertirnos en esta gran familia que solo tenemos aquí, en nuestras honduras. Gracias por dar sentido a todo esto. Al programa más difícil de la televisión y la experiencia más dura, más complicada y a la vez más feliz de nuestras vidas", dijo la presentadora en referencia a su equipo.

| Mediaset

Ahora, David Montufo, trabajador de 'Supervivientes', ha respondido a algunas preguntas sobre el trato de Laura Madrueño detrás de cámaras. Sin embargo, el joven ha desvelado que la presentadora es exactamente igual que en pantalla: "Laura fue una de las pocas personas que conocí antes de poner rumbo a Honduras. De hecho, volamos juntos hacia allí".

"Con ella he hecho cada directo previo a las galas y me ha tenido que soportar en muchas de las pruebas que grabábamos para hacer contenido en primera persona. Tiene una energía muy especial que se transmite en esa sonrisa que aparece en pantalla", añadía el redactor. Por lo tanto, deja claro que Laura Madrueño no se guarda nada para los espectadores y que es igual delante y detrás de cámaras.

Cabe destacar que ahora mismo Laura Madrueño está de vacaciones tras cinco meses en Honduras alejada de su familia. Sin embargo, a partir de septiembre, retomará su papel en El Tiempo de Telecinco, así como sus colaboraciones en 'TardeAR'.