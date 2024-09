Victoria Federica desvela en 'El Hormiguero' cuál es su verdadero miedo en televisión

Victoria Federica ha sido la apuesta de 'El Hormiguero' para enfrentarse a la llegada de David Broncano a La 1 con 'La Revuelta'. A sus 24 años, la joven ha dejado atrás la imagen de la niña tímida que evitaba las cámaras y ha convertido en un rostro destacado en las redes sociales. Sin embargo, este debut televisivo en 'El Hormiguero', donde ha acudido para hablar de 'El Desafío', no ha estado exento de nervios.

Durante su charla con Pablo Motos, Victoria Federica confesó que, aunque finalmente decidió participar en 'El Desafío', tuvo muchas dudas antes de aceptar. "Creo que es lo mejor que hice porque he tenido al mejor equipo de concursantes y creo que es la mejor decisión que he tomado", afirmó con seguridad.

No obstante, la joven no ocultó el miedo que sintió al enfrentarse a esta nueva etapa en su vida: "Yo llego ahí con las manos detrás de la espalda, super asustada. No sabía lo que me iba a encontrar, pero el equipo desde el primer minuto me lo puso super fácil", confesó. Por lo tanto, Victoria Federica ha desvelado la ansiedad que le generaba la idea de enfrentarse a las cámaras en un formato nuevo para ella.

| Atresmedia

A lo largo de la entrevista, Victoria Federica compartió cómo su participación en 'El Desafío' le permitió superar sus propios límites. "He sacado que me he superado a mí misma en muchas cosas, he hecho cosas que en la vida me imaginé que haría. Ha sido brutal, la mejor experiencia que he hecho nunca hasta ahora", comentó emocionada, destacando cómo esta experiencia le ha marcado.

Uno de los momentos más complicados para Victoria Federica en el programa fue la prueba de apnea, que enfrentó en su primera aparición televisiva. "La más difícil para mí fue la apnea, era mi primer programa, mi primera vez en televisión. Pero hice la marca que hice y creo que si lo hubiera hecho más tarde, hubiera hecho mejor marca que la que hice", explicó.

Ante esto, Pablo Motos sugirió que tal vez Jorge Salvador había sido demasiado exigente al asignarle esa prueba como la primera de su debut televisivo. Cabe destacar que aún habrá que esperar para ver la nueva temporada de 'El Desafío', que se estrenará en enero. Los concursantes serán Genoveva Casanova, Victoria Federica, Feliciano López, Lola Lolita, Susi Caramelo, Roberto Brasero, Gotzon Mantuliz y Manuel Díaz 'El Cordobés'.