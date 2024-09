David Broncano llega a La 1 con la bandera y tatuaje de Pedro Sánchez y Pablo Motos

David Broncano ha aterrizado por fin en La 1 con 'La Revuelta'. El exitoso cómico y su equipo han aterrizado en el access prime time por todo lo alto. De hecho, David Broncano ha hecho uso de su mítico bombo con la bandera de España para animar al público, mientras que el nuevo plató también ha estado decorado con otra gran bandera.

Además, David Broncano ha aprovechado el estreno para aclarar varios temas a la audiencia: "Quiero aclarar las cosas que no son verdad. Pedro Sánchez no me ha puesto aquí como si fuese yo su primo tonto del pueblo, no hace falta.Yo no cobro 14 millones de euros, lo he intentado, pero no los cobro. Hay que pagar a esta gente, que aquí somos muchos, hay que pagar las cámaras y todo".

"Y luego los 14 millones no salen de ningún lado, ni de los enfermos de ELA, ni de la Guardia Civil, el presupuesto es uno, no se lleva de una cosa a otra. Si alguien cree que vamos a hacer propaganda de Pedro Sánchez está de lo más equivocado, no nos conoce, no ha visto ni un puto programa nunca", explicaba el presentador.

"¿En serio no vamos a lavar el cerebro a nadie? Pensaba que la mitad de nuestro público iba a ser gays y la otra mitad menas", reaccionaba Ricardo Castella en directo. Además, Grison daba la sorpresa en directo: "Yo pensaba que íbamos con el rollo político, ahora que voy a hacer yo con esto", explicaba, antes de mostrar su pecho en directo. El cómico se ha tatuado a Pedro Sánchez en el lazo izquierdo y a Pablo Motos en el derecho.

Recordamos que el programa se emitirá desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025, y luego desde septiembre de 2025 hasta julio de 2026.David Broncano tendrá garantizados un mínimo de 155 entregas al año con una duración de entre 70 y 80 minutos, arrancando a las 21:45h. Además, tendrá total libertad de producción y creatividad, ya que la única condición es que sus contenidos cumplan con el Manual de Estilo de RTVE.

Cada temporada tendrá un coste máximo total de 14.076.135,31 euros más IVA, con un máximo de 87.975,85 euros más IVA de media por entrega. Además, RTVE tendrá la opción de rescindir el contrato de la segunda temporada si no logra un 7,5% durante cuatro meses consecutivos en el access y del 8% en late nigth. Cabe destacar que David Broncano se enfrentará al imbatible 'El Hormiguero' de Pablo Motos desde Antena 3 y a Carlos Latre con su 'Babylon Show' a Telecinco.