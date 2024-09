El lapsus de Matías Prats en Antena 3 Noticias que tiene que corregir Mónica Carrillo

Matías Prats y Mónica Carrillo forman uno de los dúos televisivos más queridos de la televisión. Su complicidad, forjada desde que comenzaron a presentar juntos Antena 3 Noticias en 2008, sigue regalando momentos memorables a los espectadores. El último de estos episodios ocurrió este fin de semana, cuando Matías Prats protagonizó un simpático error en pleno directo que Carrillo corrigió con humor y que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando Matías Prats se disponía a dar paso a la sección de deportes del informativo como cada semana. Sin embargo, esta vez, un pequeño lapsus lo hizo dudar: "Llegan los deportes", anunció con su característico tono pausado y serio. A continuación, añadió: "Alba Dueñas les cuenta la experiencia de un español que ha corrido por el solar más grande del mundo", dijo el presentador.

Inmediatamente, Matías Prats se dio cuenta de que algo no encajaba y, sin perder su particular sentido del humor, miró a su compañera en busca de confirmación: "¿Debe ser solar, no?". Fue en ese momento cuando Mónica Carrillo, entre risas y con la misma naturalidad que caracteriza su relación en pantalla, lo corrigió: "Salar, creo yo". Una corrección que provocó las carcajadas de los espectadores y del propio Matías Prats, que aceptó el desliz con elegancia.

Estos momentos no son nuevos para la pareja televisiva, cuya química y buen humor han traspasado la pantalla a lo largo de los años. Matías Prats y Mónica Carrillo han compartido múltiples anécdotas en directo, dejando claro que su relación profesional se ha convertido en una de las más cercanas y queridas por la audiencia. No es la primera vez que se saltan el guion para ofrecer situaciones espontáneas y divertidas.

De hecho, uno de los episodios más recordados ocurrió cuando celebraron los diez años de la palabra "selfie". Matías Prats introdujo el tema comentando cómo "prácticamente la mayoría se ha hecho alguna vez un selfie" y, entre bromas, mostraron algunas fotos en pantalla, incluidas las suyas. Carrillo, con su habitual picardía, le lanzó: "Y nosotros, Matías, muy a tu pesar, también contribuimos modestamente con nuestros selfies".