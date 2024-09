Antena 3 pone fecha de estreno a 'Una nueva vida', su nueva serie turca: ¿de qué va?

Antena 3 arranca una nueva era en su prime time del domingo con la llegada de otra serie turca. Tras la emisión de 'Mi Hija', 'Infiel' y la actual 'Secretos de Familia', el canal se estreno para la llegada de una nueva telenovela. Se trata de 'Una nueva vida', una serie que ha emitido dos temporadas en Turquía, que llegará a Antena 3 el próximo domingo 15 de septiembre a las 22 horas.

En 'Una nueva vida',Ferit (Mert Ramazan) es un joven hijo de una familia rica, acostumbrado a tenerlo todo, rodearse de mujeres, fiestas interminables y no cumplir con sus responsabilidades. Ferit no dice no a ningún placer y tampoco está interesado en labrarse un futuro ni en conseguir nada en la vida.

La vida que lleva Ferit molesta especialmente a su abuelo, el respetable empresario Halis Korhan. Es por ello que Halis decide que Ferit debe casarse con una respetable chica de Gaziantep. Aunque el chico no quiere casarse, no puede negarse a las intenciones de su abuelo.

| Atresmedia

Desde ese momento, Ifakat (Gulcin Santircioglu), la nuera mayor de Halis, será la encargada de buscar una chica adecuada para Ferit. Entonces, la mujer encuentra a Suna (Beril Pozam), la hija mayor de la familia Sanil en Gaziantep. Sin embargo, la noche de la pedida de mano, Suna y su hermana Seyran (Afra Saracoglu) se llevarán grandes sorpresas.

De este modo, los protagonistas de 'Una nueva vida' son Afra Saracoglu, Mert Ramazan Demir y Cetin Tekindor. Completan el reparto nombres como Serif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gozde Kansu y Beryl Pozam, entre otros.

'Una nueva vida' ha sido todo un éxito en Turquía y en septiembre estrenará su tercera temporada. Las dos primeras, ya emitidas, cuentan con 36 capítulos cada una.

Por lo tanto, 'Una nueva vida' hará tándem con la recta final de 'Secretos de Familia' en Antena 3. La telenovela turca tiene pendiente de emisión solo su último capítulo, que previsiblemente se dividirá entre dos o tres noches. Cabe destacar que 'Secretos de Familia' no ha conseguido grandes audiencias, manteniéndose este 8 de septiembre en un 10,5% de cuota junto a 885.000 televidentes en Antena 3.