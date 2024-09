Un arresto inesperado en el capítulo de 'La Moderna' del lunes 9 de septiembre

'La Moderna' continúa avanzando en sus tramas en la sobremesa de La 1 este lunes 9 de septiembre. De lunes a viernes a las 17:30h, todos los fans podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de la serie protagonizada por Helena Ezquerro, Almagro San Miguel y Stéphanie Magnin.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Fabio del Moral dio las explicaciones que fuesen necesarias. Al mismo tiempo, Clarita se disculpó por haberle mentido a su hermana, pero no sabía quién era Carla. Al mismo tiempo, la complicidad entre Agustín e Inés era innegable mientras ensayaban para la obra, pero Laurita no percibió ninguna conexión entre su hermana y su novio.

Por otro lado, Martita sufrió al ver a Salvita pasear del brazo de otra chica por las galerías. El padre de Salvita insistió a su hijo que debía casarse con esa señorita y Martita decidió centrarse en su exámen y olvidarse de él. Parecía que la partida de Lucía a Italia estaba más cerca, mientras Celia le propuso a don Fermín realizar un acto con sufragistas.

| RTVE

Cabe destacar que 'La Moderna' está emitiendo su segunda temporada, que incorporó a Begoña Maestre, Álex Adróver, Eva Pedraza y Manuel Bandera y Carlota Baró. Actualmente la serie está renovada hasta final de año, aunque previsiblemente terminará para dar paso a 'Valle Salvaje' en la sobremesa de La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Moderna'?

En el nuevo capítulo de 'La Moderna', la prensa difundirá que Carla está viva, pero no encuentran el paradero de la señorita. Matilde no puede soportar que Bárbara y su hija se hayan ido de rositas, así que no se quedará de brazos cruzados. Mientras tanto, Marta seguirá el consejo de Antonia y decide alejarse de Salvita y centrarse en sus estudios para labrarse su propio futuro.

En otro orden de cosas, Celia recibe el consentimiento de su amigo Íñigo para celebrar el acto de las mujeres sufragistas en su local. Mientras tanto, la fotógrafa espera la llamada de Estrellita Castro. En 'La Moderna', por una parte saltan las chispas entre la nueva pareja y, por otra parte, la tensión impregna el salón de té por la vuelta de la gerente.

Al mismo tiempo, la fuerte atracción entre Agustín e Inés incrementa. ¿Podrán controlar sus impulsos? Y, por último, se presenciará un arresto inesperado en medio de las galerías.