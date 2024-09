'No he hablado con Pablo Motos': David Broncano presenta 'La Revuelta' en La 1

El salto de David Broncano a La 1 está a la vuelta de la esquina. 'La Revuelta' llegará al access prime time de la cadena el próximo lunes 9 de septiembre a las 21:40h, para intentar luchar contra 'El Hormiguero'. El equipo de David Broncano se ha trasladado al FesTVal de Vitoria Gasteiz para desvelar todas las novedades.

"Tengo muchas ganas de que se estrene porque va a haber mucha gente que va a ser su primera vez que vea 'La Resistencia', ahora como 'La Revuelta'. Espero que la gente que ha opinado, lo vea y entrada por qué es el futuro de RTVE", arrancaba la presentación Agustín Alonso, delegado de contenidos de RTVE.

Además, ha hablado de los pilares del formato: "Trata con inteligencia a los espectadores y hay muchos invitados que no estarían en otro sitio, se da voz a sectores minoritarios. También hay mucha interacción con el público en el teatro, es muy diverso, con mucha participación, mostrando la diversidad... Son tres elementos que lo hacen diferencial".

"Es pura adrenalina trabajar con ellos, cada día puede ser una sorpresa. Venimos trabajando 30 años con programas de entretenimiento y hacemos comedia de calidad. Es buena suerte de seguir trabajando con estos locos", añadía, por su parte, Lidia, responsable de El Terrat.

| RTVE

Recordamos que, cada temporada, 'La Revuelta' tendrá un coste máximo total de 14.076.135,31 euros más IVA, con un máximo de 87.975,85 euros más IVA de media por entrega. Además, RTVE tendrá la opción de rescindir el contrato de la segunda temporada si no logra un 7,5% durante cuatro meses consecutivos en el access y del 8% en late nigth.

David Broncano responde al presupuesto de 'La Revuelta'

"Yo ya estaba forrado de antes, ya era rico porque llevo mucho tiempo presentando programas y eso se paga bien. Lo que se ha publicado no lo gano yo, el presupuesto no es para mí solo. La gente no lo puede saber, aunque tengo 14 millones, pero no es mi sueldo", explicaba David Broncano.

"No es difícil estar en mi piel, tengo mucha suerte, soy una persona saludable, muy joven, trabajo en un programa que me lo paso bien, me divierto, voy andando desde mi casa, conozco personas increíbles... Y mi trabajo está bien remunerado, por lo que soy un privilegiado",explicaba sobre su papel.

"Estoy muy tranquilo con la polémica, soy muy pragmático y no me altero. Se ha hecho utilización mediática y política de un programa de televisión que cambia de cadena y ha habido ratos en los que he pensado que tenía que hablar del tema. Se ha convertido injustamente en un problema de estado, con datos falsos e intereses personales", añadía sobre la polémica.

| TVeo

"Un programa de televisión es para divertirse, soy un cómico y solo quiero que la gente se lo pase bien. Teniendo en cuenta la superficialidad y la poca importancia de eso, tiene una ligereza en la que creo que se puede tirar de la piedra todo lo que quieras", explicaba David Broncano.

Además, ha explicado que no ha hablado con la competencia: "No he hablado con Pablo Motos y Carlos Latre. A lo mejor me ha escrito Pablo, con el que tengo mejor relación, pero no lo he visto. No voy a decirle que gane el mejor porque van a ganar ellos".

El nuevo formato de 'La Revuelta'

"Lo que era 'La Resistencia' se va a trasladar en un alto porcentaje a TVE. El programa se mantiene bastante parecido a lo que era antes, porque hemos hecho más de 1.000 programas y funciona. Es un fenómeno grande y a la gente le gusta mucho, por lo que se mantiene el espíritu. Adaptaremos algunas cosas por el cambio de cadena y horario, pero la idea es que se parezca lo máximo y nos gusta jugar con los cambios", explicaba David Broncano sobre el nuevo formato.

Además, el presentador ha defendido la televisión pública: "Me gusta bastante estar en un medio público porque estoy muy a favor de ello. Se ha dicho que nos hemos venido a aprovechar y todo lo contrario, espero aportar algo, yo ya tenía mucho dinero de antes. Hacemos un programa bonito y con mucha calidad de comedia y si podemos sumar algo a RTVE y tener una propuesta parecido a la nuestra me hace estar orgulloso de contribuir".

| Movistar Plus+

Por su parte, también han confirmado a los colaboradores, como Jorge Ponce, Valeria Ros, Lalachus, Sergio Bezos, Antonio Resines y Ernesto Sevilla. "El año pasado hicimos bastantes cambios que han ido bien y nos mantenemos los mismos que estamos", detallaba David Broncano.

El presentador también ha hecho broma con la esperada guerra con Pablo Motos: "Tenemos miedo a que 'El Hormiguero' haga un 70% de audiencia y nosotros un 1%. En realidad no, más que los resultados cuantitativos me da miedo que el programa no funciona o se hiciese pesado, pero ahora creo que lo podríamos hacer aquí. Evidentemente el programa tiene que seguir siendo la hostia, pero no podemos obviar las audiencias", añadía el presentador.

"En RTVE no venimos a competir, no estamos en una carrera de Fórmula 1, creemos que tenemos que aportar variedad y diversidad. 'El Hormiguero' es un programa clásico con su trayectoria y éxito, pero venimos a ofrecer algo diferente. Y la medición que hay actualmente, para medir el éxito, no vamos a tener en cuenta solo lo que pasé en las audiencias", aclaraba Agustín de RTVE.