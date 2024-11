Risto Mejide paraliza 'Todo es Mentira' para aclarar sus palabras sobre las alertas

Siete días después del devastador temporal que afectó a localidades de la Comunidad Valenciana debido a la DANA, 'Todo es Mentira' retomó el debate sobre la gestión de las alertas. La tertulia de Risto Mejide cuestionó por qué las autoridades valencianas tardaron hasta pasadas las 20:00 horas en enviar una alerta móvil a la población, cuando ya sufrían las consecuencias.

En este contexto, el equipo de 'Todo es Mentira' mencionó un caso reciente de septiembre de 2023 en el que Madrid activó una alerta por una DANA que no llegó a tener un impacto significativo. Recordaron cómo en redes sociales este episodio fue motivo de burla. Risto Mejide compartió su experiencia personal: "Me pilló en un restaurante. Yo aquí hice mucha coña, pero fui el único que se levantó del restaurante. Había pedido y estaba por llegar el primer plato", comentó, añadiendo: "Creo que hice lo que había que hacer".

Verónica Fumanal mencionó que, en Madrid, hubo preparativos previos por parte del gobierno autonómico en previsión de las fuertes lluvias. Fue en ese momento cuando Risto Mejide, molesto, interrumpió para dirigirse directamente a la audiencia y lanzar un mensaje contundente en contra de los montajes en redes sociales.

| Mediaset

"Si no lo digo, reviento. Hay unos perfiles de Twitter, que normalmente están vinculados a ciertos partidos políticos, que se dedican a hacer montajes de vídeos de este programa. Hay un vídeo por ahí circulando de un miserable que ha dicho que yo me he reído de las alertas de la DANA", declaró Risto Mejide en 'Todo es Mentira'.

Risto Mejide no ocultó su frustración al detallar cómo se tergiversaron sus palabras: "El miserable que lo ha montado, que es un desgraciado por haberlo hecho, haciéndome quedar como que yo me estoy riendo de las alertas, ha montado un vídeo con toda la mala intención. Cuando uno ve el fragmento completo, se ve que no era así", dijo, instando a los espectadores a tener "cuidado" con estas publicaciones engañosas.

"Luego hay gente que se cree este vídeo. Miserable él por hacer este vídeo e idiota el que se lo cree, porque se ve que está montado. Yo como ciudadano puedo decir lo que me dé la gana, pero, ¿qué hice? Me levanté del restaurante y me fui a mi casa. Lo importante son los hechos", defendió Risto Mejide.

"Ya bastante crispado está el ambiente como para que haya miserables montando vídeos de ese tipo, ¡estoy hasta las narices ya!", exclamó Risto Mejide, ganándose el aplauso del plató de 'Todo es Mentira'. Fumanal, sumándose a su reflexión, añadió: "Imaginaos si realmente esa DANA hubiera sido de la envergadura que se preveía".