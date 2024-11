Ana Terradillos estalla en por la falta de ayudas a los afectados por la DANA

Este martes, 5 de noviembre, 'La Mirada Crítica' contó con un debate centrado en las intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias en catástrofes naturales. Un tema que contó con la participación del teniente general retirado Juan Montenegro. El contexto de la discusión fue la reciente DANA que ha afectado a Valencia y a más de 69 municipios de su área metropolitana.

Ana Terradillos puso sobre la mesa una pregunta crucial para entender la respuesta ante esta emergencia. "¿Por qué no se declara la Emergencia Nacional, en la DANA más inmensa que hemos tenido en toda nuestra historia reciente?", preguntó la presentadora de 'La Mirada Crítica'. A lo que Montenegro respondió que, en emergencias, los militares practican "todo el día" el protocolo de actuación necesario para situaciones críticas de esta índole.

Montenegro recordó un ejercicio en el que se anticiparon a un escenario de gran inundación en Valencia. "En 2014, hubo un ejercicio dirigido por la UME, los servicios de emergencia de la Generalitat y todos los servicios de emergencia nacionales, que se llamó Buñol 2014. Fue un ejercicio por si había una gran inundación en Valencia y se llegó a la conclusión de que había que declarar el nivel 3 de Estado de Alarma", indicó.

| Mediaset

A lo que Ana Terradillos respondió con contundencia en 'La Mirada Crítica':"¿Y eso ha servido de algo?". Durante el debate, Montenegro destacó que faltaron acciones concretas, como "haber activado más unidades desde el principio y quitar los escombros de las calles, con el fin de llevar a la población agua, comida y mantas".

Ante esto, Ana Terradillos expresó su frustración en 'La Mirada Crítica': "Yo estuve el jueves, nada, 26 horas. Entiendo que la reconstrucción vendrá después, que por esas calles tan estrechas no se puede meter una máquina, pero... ¡No me fastidies! No me digas que no hay posibilidad de que el ejército pueda meter en las plazas principales agua y comida. ¡No lo puedo entender!".

Además, Ana Terradillos compartió sus experiencias en zonas de conflicto, resaltando la urgencia de proveer necesidades básicas: "Yo he estado en otros conflictos bélicos. No soy una experta, pero he estado en Irak, en Afganistán, en la Operación Plomo. ¡Me cago en la leche! La gente allí tiene comida, agua y luz. Medicamentos. Mi padre es enfermo crónico. ¿Qué pasa si se le acaban los medicamentos? ¿No puede venir un helicóptero?. Usted me demostrará si esta idea es un poco simple y absurda", cuestionó la presentadora al invitado.

| Mediaset

Ana Terradillos también enfatizó la importancia de comprender las competencias de las comunidades autónomas en la coordinación con la UME: "Es importante saber si es la comunidad autónoma la que dirige a la UME o no. Yo pensaba que era la comunidad, la que organizaba los efectivos. 500, 700 o 1.200 efectivos".

Juan Montenegro explicó el proceso: "La comunidad autónoma asigna misiones y zonas de acción a la UME, una vez que está activada la alerta el martes, a las 15:21 horas. La UME ve lo que necesita, los efectivos que tiene, los pide al Estado Mayor de la Defensa, se asignan las unidades y se despliegan".