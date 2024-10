Risto Mejide paraliza 'DEMOS' al confirmar la desaparición de un miembro del equipo

Este miércoles, Risto Mejide inició 'Demos: El gran sondeo' con la voz quebrada y visiblemente afectado por una tragedia derivada de la DANA. El presentador expresó su pesar por la desaparición de una espectadora de su programa, realizando un emotivo llamamiento para ayudar a encontrarla. La emoción fue tan intensa que Risto Mejide se vio obligado a detenerse en varias ocasiones para recomponerse.

Sentado junto a los espectadores en las gradas, Risto Mejide abrió el programa con una noticia que marcaría el tono de la noche: "Hoy tendríamos que ser 300 en estas gradas y sin embargo somos 299", comentó, reflejando la tristeza que embargaba el set. Ya en la tarde, durante su intervención en 'Todo es mentira', Risto Mejide había mostrado su sensibilidad hacia la tragedia que ha afectado a varias zonas de España.

"Aquí tendría que estar Noelia Revenga, nuestra ciudadana de 37 años que aún no ha sido localizada", explicó Risto Mejide. Minutos antes, el presentador había compartido con Carlos Franganillo la noticia de que una espectadora habitual se encontraba desaparecida a causa de las lluvias torrenciales. "Estamos viviendo una jornada histórica y horrible", enfatizó Risto Mejide, reflejando la gravedad de la situación.

| Mediaset

De este modo, el conductor de 'Demos: el gran sondeo' explicó que los temas de la noche iban a ser Íñigo Errejón y la DANA. "Hasta el momento se han contabilizado 95 fallecidos", dijo Risto Mejide, enviando un mensaje de apoyo a todos los afectados por el temporal.

"Desde aquí queremos lanzar una palabra clave: esperanza. El programa de hoy va para Noelia y todos los fallecidos", concluyó Risto Mejide entre aplausos. "Hoy va a ser una noche complicada, lleva siendo un día complicado para mucha gente", señaló el presentador, mostrando la conmoción en su rostro.

"Queremos mandar un mensaje de solidaridad a toda esa gente que ha perdido a seres queridos. También a la gente que a estas horas, aún no los ha encontrado", expresó con la voz entrecortada. Fue entonces cuando Mejide tuvo que hacer una pausa al borde de las lágrimas, visiblemente afectado. "Hoy ha sido un día complicado para mucha gente, yo he vivido un trocito muy pequeño de esa angustia".

Emocionado, Risto Mejide compartió que el temporal lo había afectado personalmente: "Los que me conocéis sabéis que tengo familia en Valencia". "Durante varias horas he querido ponerme en contacto con ellos, ha sido imposible. Finalmente he podido comprobar que están bien", concluyó el presentador.