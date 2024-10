La reacción de una invitada de 'El Diario de Jorge' que no se había vivido nunca antes

'El Diario de Jorge' ha vivido un reencuentro entre amigas que terminó en un inesperado enfrentamiento en directo. Sonia, una de las invitadas, acudió al programa con la intención de recuperar la amistad con Encarni tras un tiempo de distanciamiento. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Sonia reveló un detalle que tensó el ambiente: las deudas que, según ella, Encarni tenía pendientes.

"Encarni me pedía dinero hasta para hacerse las uñas y no me lo devolvía. Si una persona pide dinero, sabe que tiene que devolverlo. Si me pides dinero para cosas necesarias para tus hijos, no me importa dártelo, pero si es para hacerte las uñas, no", explicaba Sonia ante un sorprendido Jorge Javier Vázquez.

En ese momento, el presentador recibió la noticia de la huida de Encarni del plató de 'El Diario de Jorge'. Los espectadores pudieron observar el enfado de Encarni en una pequeña ventana en pantalla. La invitada discutía con el equipo, visiblemente alterada y rogando que no se emitiera el momento de tensión.

| Mediaset

El relato de Sonia continuó, revelando más detalles de los motivos detrás de los supuestos préstamos. Sin embargo, fue interrumpido por Jorge Javier Vázquez, que le comunicó la reacción de Encarni: "Mientras estabas hablando, se ha producido una situación que es la primera vez que sucede mientras estamos aquí. Ella estaba escuchando la entrevista, hay algo que no le ha gustado absolutamente nada, ha cogido y se ha ido. Se ha pirado. La tenemos en una salita absolutamente cabreada, fuera de sí".

Momentos después, Jorge Javier Vázquez logró conversar con Encarni, que estaba visiblemente afectada. "Cuando la he visto me ha dado alegría, porque la quiero mucho. Pero si decía que venía a retomar la amistad conmigo, no ha empezado bien", relataba la invitada.

"Varias cosas de las que ha dicho no son ciertas. Me gustaría decírselo a ella, pero no en un plató, que no quiero entrar en polémicas con ella en directo. No quiero hablar de esas cosas aquí. Mi vida dio un giro de 180º y sí que es verdad que, como amiga, me ha ayudado económicamente", añadía Encarni.

| Mediaset

A la vuelta de publicidad, Jorge Javier Vázquez informó que Encarni había abandonado definitivamente el plató, dejando a Sonia sin posibilidad de reconciliación. "Ha decidido no seguir hablando conmigo, no se ha esperado y ha abandonado la sala. Respetamos lo que cada invitado decida hacer con todo lo que suceda aquí. Solo tenemos que decirte, Sonia, que la imagen es esta. Encarni no está, ha decidido no seguir escuchándote bajo ningún concepto", desvelaba el presentador.

Sin embargo, minutos más tarde, Encarni volvía al plató de 'El Diario de Jorge' para hablar asolas con el presentador: "Estoy un poquito sorprendida. No me esperaba que hablase del padre de mis hijos, quien no le ponía mala cara, como ella dice, por poner un ejemplo. Por otro lado, yo tengo una amiga que hace las uñas, practicaba conmigo, así que no pagaba por ello. Claro, Sonia pensaba que sí tenía para uñas, pero a ella le pedía dinero, y no es así. Pasé una mala racha por un cambio que di en mi vida y me ayudó, pero ni mucho menos es como ella lo ha contado".