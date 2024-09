El nuevo proyecto de Terelu Campos que la lleva directamente a actuar en Netflix

Terelu Campos vuelve a sorprender al público al sumarse al elenco de la nueva serie de Netflix dirigida por Los Javis. Después de su exitoso paso por 'Sálvese quien pueda', la colaboradora regresa a la plataforma con un nuevo proyecto. Una noticia que no ha gustado nada a Victor Sandoval por la gran cercanía que tiene con la serie.

La noticia fue adelantada por María Patiño en 'Ni que fuéramos', donde reveló que Terelu formará parte del reparto de 'Superestar'. Se trata de la nueva serie que narrará la vida de Yurena, antigua conocida como Tamara o Ambar. "Ha rodado la serie de Los Javis cuya protagonista es Yurena", desveló Patiño en exclusiva, causando gran revuelo en el plató.

El fichaje de Terelu Campos no ha estado exento de polémica. Víctor Sandoval no ocultó su molestia por la participación de Terelu Campos en la serie, ya que cree que el papel estaba hecho a la medida para él. "Me acordé de Víctor porque me llamó ofendido porque era un tema que él dominaba. No sé si Terelu va a representar el papel de colaboradora", explicó María Patiño, mientras el tertuliano cuestionaba la relación de Terelu Campos con la historia de Yurena.

| Mediaset

"¿Qué hace Terelu Campos con Yurena cuando Víctor Sandoval hizo un reportaje en el mundo en una tienda de Versace y ahí empezamos todos a hablar de ella?. ¿No querían a caras conocidas en ese papel?", se preguntaba Sandoval en directo. Además, el tertuliano recordó su papel fundamental en el descubrimiento de Yurena: "Yo la descubro en 'Mamma mía' y se lo llevo a 'Crónicas Marcianas'. Cárdenas se abastecía de la gente que sacábamos en programa. Terelu Campos decía de ella que era una friki", señaló con indignación.

Por su parte, Terelu Campos se ha mostrado muy entusiasmada con esta nueva aventura en la interpretación. Según María Patiño, se sintió muy cómoda durante el rodaje, en parte gracias a la presencia de antiguos compañeros de la serie 'Paquita Salas'. "Terelu Campos estaba muy contenta porque había alguien de TVE, que había coincidido con ella, y ya había estado con los Javis en 'Paquita Salas'", añadió la presentadora.