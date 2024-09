Terelu Campos frena a Maite Galdeano por lo que dice de su propio hijo en 'De Viernes'

Noche tensa en 'De Viernes' ante la intervención de Maite Galdeano. El tono subió en el plató cuando la madre de Sofía Suescun protagonizó un enfrentamiento con los colaboradores tras las reveladoras declaraciones de su hijo. Durante la entrevista, Cristian Suescun confesó sentirse "como una mierda" debido al trato recibido por parte de su madre durante años.

Este testimonio que dejó sin palabras a muchos, pero no generó la más mínima reacción en Maite Galdeano, que observaba desde una sala apartada. "Violencia" fue la palabra que utilizó Cristian Suescun para describir su relación con ella, detallando que incluso le rompió cartílagos de la oreja "hace un mes, con 38 años que tengo". Unas agresiones que se originaban "por situaciones cotidianas, y por ser un hombre".

Cuando Maite Galdeano finalmente salió al plató para responder, su intervención no solo fue fría, sino que encendió aún más los ánimos. "Tiene carita de pan y yo está claro que tengo otros rasgos. Pero, el de la cara redonda iba donde no tenía que ir", decía Maite Galdeano, minimizando las confesiones de su hijo y sugiriendo que no es tan inocente como parece.

| Telecinco

Estas palabras provocaron una contundente reacción por parte de Terelu Campos, quien no dudó en frenar a Galdeano: "¿Es necesario llamarle 'cara de pan'?. ¿Es necesario que lo tengas que criticar así? ¿Crees que eso te beneficia a ti? Eso te descalifica como madre. ¿A ti no te ha entrado nada por el cuerpo cuando ha dicho que no recibe por tu parte ni un beso?".

Lejos de recular, Maite Galdeano lanzó un ataque directo a Terelu: "Si tienes una frase para describirme, te describo yo a ti también, Terelu. ¿Quieres que te entre con una frase? Aquí la hemeroteca la tenemos que sostener cada uno".

El ambiente se tensó aún más cuando Santi Acosta intervino para recordarle a Maite Galdeano las reglas del programa: "Has concedido dar una entrevista para escucharte y esas son las reglas". Esto provocó que la madre de Sofía Suescun se viera forzada a frenar sus comentarios. La participación de Maite Galdeano en 'De Viernes' dejó un sabor amargo a los espectadores, dejando claro que la complicada relación con su hijo Cristian Suescun está lejos de resolverse.