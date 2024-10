Nuevo adiós en RTVE: la meteoróloga Núria Seró abandona el Telediario

TVE está viviendo unos días con los sentimientos a flor de piel.Tan sólo hace un día del fallecimiento de la entrañable Mayra Gómez Kemp, mítico rostro de RTVE, así como de la periodista Nuria Gispert. La 1 se enfrenta, a su vez, al abandono de la meteoróloga Núria Seró, que anunció su salida de RTVE.

Además, el adiós de la meteoróloga no es el único al que se enfrenta La 1. Hace unos días, TVE anunció el final de 'El gran premio de la cocina'. El programa presentado por Lydia Bosch y Germán González finalizará su primera y única temporada en TVE.

Núria Seró comenzó su andadura televisiva en Aragón TV, incorporándose tiempo después a conducir el Tiempo del Telediario, e incluso a participar en 'La hora de La 1'. La meteoróloga pone fin a su etapa en TVE, tras haber llegado en 2020.

| X: @núria_seró

Esta despedida no sería del todo definitiva, puesto que deja caer que su vuelta podría producirse. La meteoróloga anunció su salida a través de su cuenta de X, mediante la que recibió numerosas muestras de cariño. Mar Gómez, Eva Mora o Javier Gutiérrez Nogales fueron algunos de los que se despidieron de ella públicamente.

"Gracias. Estos 4 años en RTVE han sido maravillosos e intensos. He conocido gente con luz propia que me los quedo como amigos y compitruenos. Por delante tengo nuevos retos que me emocionan mucho. Nos vemos en noviembre", confesaba Núria Seró en sus redes sociales.

La meteoróloga avanza que pronto se la podrá volver a ver en televisión, adelantando que no deja la televisión. Sin embargo, El Tiempo del Telediario no se quedará sin presentador, ya que se quedan tomando las riendas Marc Santandreu, Silvia Laplana, Albert Barniol, Andrés Gómez, Ana de Roque, Martín Barreiro, Sonia Papell y Sergi Loras.

Su última aparición en La 1 se produjo el jueves 10 de octubre, colaborando en el programa de Silvia Intxaurrondo junto a Marc Sala. Al día siguiente, fue sustituida por Marc Santandreu. Sus últimos temas en la Televisión Pública fueron la borrasca Kirk y el huracán Milton.