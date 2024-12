Ni Maribel Verdú, ni Beatriz Luengo: ya se sabe quién es Rinoceronte en 'Mask Singer'

La cuarta edición de 'Mask Singer' ya tiene a sus finalistas tras el último desenmascaramiento en la semifinal. Rinoceronte, Cobra, Mosca y Tiburón se han enfrentado para conseguir un premio en la ansiada final. De este modo, la desenmascara, que se ha quedado a las puertas de la final, ha sido Rinoceronte.

De este modo, la máscara favorita de la noche y la primera en conseguir su puesto en la final de 'Mask Singer' ha sido Cobra. Los investigadores se han dividido en dos nombres: los Javis han apostado por Lola Índigo, mientras que Alaska y Ana Milán han apostado por Chenoa.

Tras el asalto final, la primera en ser descartada como eliminada y que ha pasado a la final de 'Mask Singer' ha sido Mosca. En este caso, Javi Ambrossi ha apostado por Abraham Mateo, Javi Calvo por Jesús Oviedo de los Gemeliers, Ana Milán por Marc Márquez y Alaska por Dani Pedrosa. Por lo tanto, han quedado en riesgo en Tiburón y Rinoceronte, siendo esta última la desenmascara.

Cabe destacar que las apuestas para Rinoceronte eran Javier Ambrossi por Beatriz Luengo, Javier Calvo por Amelia Bono, Ana Milán por Esther Cañadas y Alaska por Maribel Verdú. Finalmente, Ana Milán acertaba por primera vez y debajo de la máscara se encontraba la modelo Esther Cañadas.

| Atresmedia

"Quería conocer a los Javis y si había que vestirse de rino, pues de rino", decía Esther Cañadas tras ser desenmascarada. "He vivido en Italia, en Nueva York diez años y en México mucho tiempo. Ha sido muy divertido", añadía.

"No me esperaba así la experiencia, me ha encantado, me he quedado con las ganas de llegar a la final. Mi hija será la más sorprendida y el no contarlo ha sido un dramón, mintiendo a todo el mundo. Subiendo fotografías en otro lugar y luego te ven que estás aquí", explicaba Esther Cañadas.

Por lo tanto, Tiburón se ha unido a Cobra y Mosca en la gran final de 'Mask Singer', que se celebrará el próximo miércoles 11 de diciembre. En esta ocasión, Javier Ambrossi apuesta por Leo Harlem, Javi Calvo por El Monaguillo, Ana Milán por Pablo Alborán y Alaska por Joaquín Sánchez