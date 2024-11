Miguel Ángel Revilla revela ahora la astronómica cantidad que cobró en 'Mask Singer'

Hace dos semanas, Antena 3 sorprendía a los espectadores de la cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' con una inesperada máscara: Brócoli. Sin embargo, el paso del concursante por el programa fue breve, pues quedó eliminado en la misma gala, desvelando debajo a Miguel Ángel Revilla. Este sábado, 23 de noviembre, durante su visita a 'laSexta Xplica', el expresidente de Cantabria explicó por qué aceptó participar en el popular concurso.

En una conversación con José Yélamo, quien quiso saber "en qué momento te engañan y te visten de brócoli", Miguel Ángel Revilla fue muy tajante: "No, no me han engañado". Aprovechó la ocasión para "aclarar una cosa, para que la gente lo sepa". Según explicó, su motivación en 'Mask Singer' fue solidaria: "Hago esto, me tiro a una piscina helada y me tiro en paracaídas si es preciso. Mi intervención ahí ha sido de 20.000 euros que han ido a mi asociación en Uganda", desveló.

Miguel Ángel Revilla detalló que, gracias a esta entidad, han podido construir "un 'hospitalito' con cincuenta camas y una escuela para trescientos niños" en Uganda. "Yo, por ese dinero para una obra benéfica, no para mí, que no me he llevado ni un euro de nada, me tiro de cabeza a una piscina helada", recalcó.

| Atresmedia

Además, afirmó que estaría totalmente dispuesto a repetir la experiencia de 'Mask Singer': "Si alguien me paga 20.000 euros, vuelvo a hacer de Brócoli o de lo que haga falta".

"Además, yo me río de mí mismo", añadió Miguel Ángel Revilla. Para la actuación, en la que interpretó la conocida sesión de Quevedo y BZRP, estuvo "entrenando una semana". Y es que aseguró estar lejos de su repertorio habitual: "la canción asturiana y cántabra y un poco la mexicana".

Miguel Ángel Revilla subrayó su compromiso con las causas benéficas y el impacto que estas tienen: "Tengo un aspecto, que no quiero presumir de él, pero yo hago mis cositas benéficas dentro de lo que cabe. Porque yo no cobro nada en las televisiones, pero algo ingresan a esas entidades. No lo cobro yo, lo cobra otra gente y eso a mí me llena".