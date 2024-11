'Mask Singer' desenmascara a un periodista deportivo que pocos podían imaginar

Antonio Lobato ha sido el último desenmascarado de la cuarta edición de 'Mask Singer'. El guessing show de Antena 3 ya tiene a su undécima máscara desenmascarada: en su sexta entrega ha llegado el esperado turno de Churros. 'Mask Singer: adivina quién canta' ha emitido una nueva entrega de su cuarta temporada este miércoles 27 de noviembre.

De este modo, durante este programa, se han enfrentado Helado, Rinoceronte, Cobra y Churros, siendo esta última la escogida para revelarse. Sus últimas pistas eran: somos los superhéroes de los desayunos y meriendas; y creo que alguien me sigue y lleva un churro en la mano. También cómo me gusta un salado si tengo que codearme con la realeza, para sangre azul la mía

Recordamos que Antonio Lobato es un periodista deportivo y presentador de televisión, especialmente conocido por sus retransmisiones de la Fórmula 1. Ha pasado por prácticamente todas las cadenas, aunque sus inicios en televisión fueron de la mano de Informativos Telecinco. De hecho, en 2006 fue elegido para presentar la retransmisión de las Campanadas de fin de año junto con Carmen Alcayde.

| Atresmedia

"Casi me pillan con las pistas. Toda mi familia cree que canto fatal, espero que este programa sirva para que piensen lo contrario. Mi hija ahora estará muy avergonzada... Me daba pena porque me lo estaba pasando muy bien y es una experiencia nueva, fuera de mi zona de confort, y me encantan los retos", decía Antonio Lobato tras ser desenmascarado.

"Soy muy competitivo, pero hay un nivel bestial en 'Mask Singer'. La gente que me conoce sabe que todo lo que hago lo hago de una forma muy apasionada y a tope", añadía más tarde.

Recordamos que la cuarta edición del programa ha liderado de manera absoluta la noche de los miércoles con un 13,7% de cuota de pantalla media.La temporada está a punto de culminar, con los cuatro finalistas enfrentándose la próxima semana, cantando en dueto con artistas. Los tres escogidos por el público se enfrentarán a la gran final, que se emitirá el 11 de diciembre.