María José Suárez reaparece en 'Y ahora Sonsoles' con una noticia sobre su futuro

En uno de los arranques más esperados de la nueva temporada televisiva, 'Y ahora Sonsoles' dio el pistoletazo de salida con una invitada estelar: María José Suárez. Ella fue la primera invitada del programa de Antena 3, con la intención de competir con el regreso de Ana Rosa Quintana y 'TardeAR'. No sólo se trató de una entrevista reveladora, sino que durante la misma se confirmó que María José Suárez tiene un nuevo proyecto televisivo.

La entrevista comenzó de manera peculiar, con Sonsoles Ónega abandonando el plató momentáneamente para encontrarse con la modelo en una sala cercana. "Me voy para ver si María José Suárez ya está maquillada y guapísima. Me apetece encontrarme con ella porque, es verdad, que este verano todo el mundo me ha preguntado por ella", comentaba la presentadora.

Sonsoles Ónega no tardó en abordar el tema central de la conversación: la ruptura de María José Suárez con Álvaro Muñoz Escassi, un tema que ha acaparado los titulares este verano. La presentadora le preguntó cómo estaba llevando la situación: "Tengo días buenos y otros de bajón, pero, vamos, que es normal", confesó la ex Miss España 1996, mostrando una actitud resiliente. "Hay que seguir", añadió.

| Atresmedia

María José Suárez no dudó en calificar la ruptura como "inesperada", pero dejó claro que este tipo de experiencias forman parte de la vida. "Escúchame, no creo que no sea ni mi última ni mi primera decepción amorosa", declaró. "Si esto que me ha pasado puede servir a otras mujeres para que cojan fuerzas y vean que no se acaba el mundo, pues mejor" expresó María José Suárez.

"Me he puesto a hacer deporte, he leído este verano. Estoy haciendo cosas que me gustan, estoy tomando clases de bachata. La clave está en estas cosas. Ocupar la cabeza", comentó María José Suárez sobre su nueva etapa de soltera.

No obstante, lo que pocos esperaban es que María José Suárez se uniese al equipo de 'Y ahora Sonsoles':"Estoy encantada de empezar una nueva etapa como colaboradora en este programa". La presentadora no ocultó su satisfacción al darle la bienvenida oficial al programa: "Estoy feliz de recibirte y que vayas a estar con nosotros en este equipo".