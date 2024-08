Se filtra una fotografía del día que Maite Galdeano saltó la valla de Sofía Suescun

La familia Suescun Galdeano está viviendo uno de sus veranos más polémicos. Todo parecía en calma tras el final de 'Supervivientes All Stars', pero la relación entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun se rompió a mediados de agosto. Maite Galdeano acusó a su hija de echarla de casa, pero después fue Sofía Suescun quién explicó los comportamientos tóxicos de su madre.

Uno de los duros episodios sucede el 13 de agosto, cuandoMaite Galdeano intentó saltar la valla de la casa familiar. "Insiste en que tiene que estar en casa, que todo tiene que volver a su sitio, todos tenemos que tragar. Con estos chantajes emocionales y graves amenazas que no pienso reproducir, viene a casa sin que nadie la espere, saltándose una vez más todas mis decisiones y normas", explicó Sofía Suescun.

"Salta la valla, pasa de todo, saltan las alarmas y viene la policía. Tengo que explicarle a la policía todo lo ocurrido, porque ha habido amenazas muy graves y no sabes lo que va a llegar a pasar. Yo estaba encerrada en una habitación, con mis perros, pellizcándome porque no sabía si era real o no", añadió la joven.

De este modo, este lunes 26 de agosto, 'TardeAR' ha relevado imágenes exclusivas de este momento alarmante que tuvo lugar el 13 de agosto. En dichas imágenes se puede ver a Maite Galdeano saltando la valla de la residencia de Sofía Suescun, lo que provocó la intervención urgente de la Guardia Civil.

| Mediaset

"Tengo que explicar a la policía lo que ha ocurrido y ellos me recomiendan protegerme y hago lo que me dicen porque tengo miedo. Me recomiendan poner una orden de protección porque ellos mismos se dan cuenta de que no están bien. Ellos mismos ven que está actuando desde una ira o un odio, por lo que pongo esa medida para que no vuelva a pasar eso", explicó Sofía Suescun.

"Con los antecedentes de esas amenazas me veo en la necesidad de hacer eso. Era la primera vez que sentía miedo con mi madre, porque era la primera vez que estallaba así", concluía, desvelando minutos más tarde que había puesto una orden de alejamiento.