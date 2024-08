'Y ahora Sonsoles' regresa con una hora más, novedades en plató y pullita a Ana Rosa

'Y ahora Sonsoles' ha arrancado su tercera temporada en Antena 3 con novedades. El programa vespertino ha regresado este lunes 26 de agosto con una hora más y cambio en plató. Sonsoles Ónega ha regresado para volver a la guerra televisiva, donde luchará como siempre contra Ana Rosa Quitana, pero ahora también con Jorge Javier Vázquez en su primer tramo.

Siguiendo el estilo de la promo, Sonsoles Ónega entraba en plató bailando "Dancing Queen". "Son las cinco. Arrancamos esta nueva temporada con una hora más de directo que nos han regalado, así que no voy a tardar ni un minuto en arrancar", decía la presentadora.

De este modo, 'Y ahora Sonsoles' también ha estrenado una mesa donde la presentadora ha estado acompañada de Antonio Naranjo, Pilar Vidal, Valeria Vegas y Miguel Lago. "Esto es un boicot, no se me ven las piernas, yo que he cultivado este fémur", decía Valeria Vegas. Justo lo contrario era la opinión de Pilar Vidal: "A mí me encanta porque no se me ven las piernas".

| Atresmedia

Por su parte, Miguel Lago se ha tomado con humor el regreso de 'Y ahora Sonsoles' aún en agosto, también con pullita a la competencia. "Sabes el horror de la gente hoy preguntando ¿qué tal el verano? Es que estamos en verano. Alguien tiene que poner el cascabel al gato. 26 de agosto aquí porque Ana Rosa y Sonsoles son gente que no quieren estar en casa, se vienen para aquí y esto es un mal precedente. ¡No a la tele en agosto!", decía el colaborador.

Cabe destacar que 'Y ahora Sonsoles' ha tenido en su regreso a una de las protagonistas del verano. María José Suárez ha llegado a Antena 3, previsiblemente para quedarse como colaboradora. Además, en sus primeros minutos, el programa de Antena 3 también ha contado con unas imágenes en exclusiva de Lara Dibildos con su novio.

'Y ahora Sonsoles' regresa tras haber cerrado un buen curso, por encima de su rival. Una temporada en la que se consolidó como líder indiscutible de las tardes, con una media del 12% de cuota de pantalla, situándose de forma clara por encima de sus competidores. El espacio que presenta la reconocida periodista Sonsoles Ónega congregó cada tarde a una media cercana al millón de espectadores diarios, con más de 3,1 millones de espectadores únicos por programa.