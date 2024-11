María José Campanario vuelve a la televisión: así ha sido su sorpresa en 'Mask Singer'

María José Campanario ha vuelto por todo lo alto a la televisión como participante estrella de 'Mask Singer'. La mujer de Jesulín de Ubrique se encontraba debajo de la máscara de Oveja, sorprendiendo a todos los presentes en plató y a los espectadores. María José Campanario no había salido en las apuestas de esta temporada, provocando gritos de sorpresa en 'Mask Singer'.

"Ha sido brutal, que trabajazo hay detrás de este programa, que gran mérito hay. Mis hijos pequeños van a llorar de la risa. Nadie ha sospechado. Tengo suerte porque escucho mucha música e incluso cuando me mandaron las pruebas de sonido, con mi marido al lado, metí las canciones con mi voz y en ningún momento nadie levantó una ceja", decía nada más ser desenmascarada en 'Mask Singer'.

"Aunque algunos digan que tengo mala leche, no os creáis nada", era una de sus pistas de la noche. De este modo, María José Campanario no dudaba en soltar grandes pullitas: "La gente me da por fallecida o por desaparecido, que no vivo, que no tengo vida. Yo soy así, soy muy bailonga, tengo mucha marcha".

| Atresmedia

Dedico mi jubilación a experimentar científicamente o yo soy una oveja de agua y de acción eran otras de sus pistas de la noche. Sin embargo, Javi Calvo apostaba por Amaia Montero, Javi Ambrossi por Gemma Mengual, Alaska por Leire Martínez y Ana Milán por Mireia Belmonte. Ninguno de ellos, por lo tanto, acertaba.

Cabe destacar que la participación de María José Campanario es aún más sorprendente teniendo en cuenta que Belén Esteban desveló que fue vetada para participar en el formato. "Me cogieron para 'Mask Singer' y, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían", desveló la colaboradora. "No denuncié porque soy buena persona", añadió en su momento Belén Esteban, cuando también se rumoreaba su participación en 'Y ahora Sonsoles'.

De este modo, todo apunta a que María José Campanario podría haber vetado a Belén Esteban para no coincidir en el plató de 'Mask Singer'. Sin embargo, de haber participado, podrían haber estado juntas, sin haber sido conscientes de tenerse al lado.